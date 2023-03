Start Change! Das Top-Event für Transformation & Management Achterbahnfahrt neue Arbeitswelt - das ist das Motto der Start Change! im Mai in Berlin. Im Mittelpunkt die Themen neue Zukunfts-Skills, Generationendiversity, Leadership, KI im Unternehmen sowie in der Great Resignation Mitarbeitende begeistern und halten. Am 10. und 11. Mai 2023, Design Offices Berlin Humboldthafen.

Von Stillstand nichts zu merken - die Arbeitswelt verändert sich aktuell schneller denn je. Eine Krise jagt die nächste, die Digitalisierung wirbelt die Wirtschaft weiter auf und Trends wie Quiet Quitting halten Organisationen auf Trab. Das Veränderungsgeschehen gleicht einer wilden Achterbahnfahrt: Die Loopings werden steiler, die Geschwindigkeit nimmt zu, und es wird immer schwieriger, die Kontrolle zu bewahren.

Start Change! leitet durch die Achterbahnfahrt der neuen Arbeitswelt. Die Veranstalter: "Vom 10. bis 11. Mai 2023 erhalten Sie in den Design Offices Berlin Humboldthafen sturzsichere Tipps und Tricks, mit denen Sie auch stürmische Strecken mit Leichtigkeit meistern. Profitieren Sie von wegweisenden Best Practices, neuen Impulsen und einem interdisziplinären Austausch, der garantiert neue Perspektiven eröffnet."

Start Change! bietet ein modaleres Konzept mit flexibler Themenauswahl: Das Vormittagsprogramm findet an beiden Tagen im Plenum statt. Am Nachmittag haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich ihr Programm individuell selbst zusammenzustellen.

Vormittags: fünf Top-Themen

Neue Zukunfts-Skills: Wie Sie und Ihr Team mit transformative learning über sich hinauswachsen.

Generationendiversity als Chance gegen den Fachkräftemangel.

Rezession in der Wirtschaft: Herausforderung in der Organisation - und Katalysator für die Transformation?

Great Resignation: in Zeiten der Great Resignation Mitarbeiter:innen begeistern und halten.

Kollege KI: KI-Anwendungen im Unternehmensalltag jetzt und in Zukunft.

Nachmittags: vier Loopings

Zur Auswahl stehen parallele Sessions zu folgenden Themenfeldern - unsere vier Loopings:

Tag 1: Knowledge & Learning oder Me & my team

Tag 2: Great Leadership oder Future Trends





Knowledge & Learning: Burn to learn! Kontinuierliche Weiterentwicklung ist der Schlüssel zu einer anpassungsfähigen Organisation. Sie erfahren, wie Sie digitale Skills aufbauen und Lernungleichheit beseitigen, Fortbildung spielerisch umsetzen und eine positive Fehlerkultur schaffen.





Me & my Team: Ein produktives und gut vernetztes Team ist entscheidend für den Erfolg. Sie lernen, wie stärkenorientiertes Arbeiten gelingt, welche Chancen Age Diversity mit sich bringt und wie Sie Performance und Wellbeing in der Waage halten.





Great Leadership: Was macht eine großartige Führungskraft eigentlich aus? Modelle und Ansätze gibt es viele. Wir zeigen Ihnen, wie sich das Führungsverständnis verändert, warum Sinnstiftung dabei ganz zentral ist und auf welche Fähigkeiten Sie einen Blick werfen sollten.





Future Trends: Trends kommen und gehen. Einige Trends bleiben aber und werden unser Arbeitsleben maßgeblich verändern. Unbestritten gehört der weitere Einzug von künstlicher Intelligenz dazu und die Weiterentwicklung von Arbeitsweisen und -modellen. Wir verschaffen Ihnen einen Überblick.



Sie müssen sich nicht für einen der Themenstränge entscheiden, sondern können beliebig zwischen den Sessions wechseln. Zum Abschluss kommen alle Teilnehmenden noch einmal für einen Recap im Plenum zusammen.

Ihr Mehrwert

Das macht Start Change! besonders:

Erweitern Sie branchenübergreifend Ihr Netzwerk

Intensiver Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmenden

Über 30 Top-Speaker aus Praxis und Wissenschaft

Ein aktueller Überblick über relevante Top-Themen bietet einen echten Mehrwert

Parallele Sessions ermöglichen es, das Programm individuell zusammenzustellen

