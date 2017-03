Freiheit für Deniz! Petition für die Freilassung von Deniz Yücel

"Freiheit für Deniz!" - unter dieser Schlagzeile solidarisieren sich zahlreiche Journalisten und Medienmacher mit dem inhaftierten Welt-Korrespondeten Deniz Yücel, der momentan in Untersuchungshaft in der Türkei sitzt. Die gleichnamige Petition auf change.org hat bereits mehr als 77.000 Unterstützer gefunden: "Freiheit für Deniz! Für die Freiheit von Information, Meinung, Wort und Kunst. Gemeinsam für und mit Deniz Yücel und allen zur Zeit in der Türkei inhaftierten Kolleginnen und Kollegen." zur Petition