Die Kraft der Perspektive Das erste studentisch organisierte TEDx-Event in Berlin wird zum Erfolg Berliner Studenten organisierten erstmalig eine TEDx-Konferenz. Motto: "Shifting your perspective". Am 24. November 2016 ging das Event über die Bühne. Und wurde ein Erfolg. Ein Resümee der Veranstalter.

"Shifting your perspective", das war das Motto des ersten studentisch organisierten TEDx-Events in Berlin, das am 24. November 2016 im Freiraum des Studentenhauses, unweit des Zoologischen Gartens, stattfand. Gut hundert Gäste fanden sich ein. Ausverkauft.

Ganz im Zeichen der weltweit bekannten TED-Konferenz hatten zehn Studierende diverser Berliner Universitäten das unabhängige Event organisiert und zehn Redner unterschiedlicher Disziplinen an die Technische Universität eingeladen. Ihnen ging es nicht allein um ein Umdenken und einen Perspektivwechsel, sondern um die Frage, was mit diesen neuen Blickwinkeln bewirkt werden kann. Es war das Anliegen von TEDxTUBerlin, den Lichtkegel der Betrachtung zu verschieben, um davon ausgehend zu aktiven Lösungen zu mobilisieren.

Was erwartet uns in der Zukunft

Das Programm umfasste die Themenfelder nachhaltige Stadtentwicklung und das Konzept der Permakultur (Prof. Dr. Declan Kennedy), Musikalität und Mentalität (Christine Paulus), sexuelle Gewalt (Laura Rabea Tanneberger), künstliche Intelligenz (Fabian Westerheide), menschengerechte Wirtschaft (Prof. Dr. Christian Kreiß), Didaktik (Ben Tristem), Arbeitsethos und die ökonomische Wertigkeit von Möglichkeiten (Sarah Rom), Flüchtlingshilfe im Mittelmeer (Frank Dörner), Leben mit Behinderung (Bastian Krösche) sowie virtuelle Welten (Martin Dechant).

Konkret stellten sich Fragen wie: Was erwartet uns in der Zukunft mit Artifical Intelligence? Welche Potenziale liegen in Virtual Reality? Wie tragen wir als Gesellschaft dazu bei, sexuellen Gewalttaten noch immer Raum zu geben? Warum sollten wir uns eigentlich schuldig fühlen, wenn wir statt Arbeit einfach nur mal Spaß haben wollen? Und wie wird aus einem kleinen Gedanken eine so große Sache wie die Errettung Tausender Menschen auf offenem Meer?

Zur Interaktivität aufgerufen

Es war ein Tag des Redens und des Zuhörens, mit Momenten des regen Austauschs wie auch des stillen Nachdenkens. Dabei waren die Gäste auch zur Interaktivität aufgerufen: In der 30-minütigen wie auch der 60-minütigen Pause gab es neben Verköstigung ein reiches Pausenangebot. So konnten die Teilnehmer Virtual-Reality-Brillen testen, einem 3-D-Drucker bei der Arbeit zuschauen oder an der Sharing Box sofort verfügbare, persönliche Erinnerungsfotos anfertigen. Zudem hatten die Gäste die Möglichkeit, sich selbst oder Freunden eine Postkarte von dem Event zu schreiben und gleich vor Ort einzuwerfen.

Das aufwendige, gemeinnützige Event wäre ohne über 30 ehrenamtliche Helfer nicht möglich gewesen: Mit großem Engagement packten diese fleißig an, bei Aufbau, Catering, Dekoration ebenso wie bei der Zubereitung der hausgemachten Suppen und Häppchen sowie beim Backen von Kuchen und Cupcakes.

Zu weiteren Fragen stimulieren

Sicherlich hat die Veranstaltung viele Antworten angeboten und zu weiteren Fragen stimuliert, so die Veranstalter. Ihr Fazit: "Wir haben TEDxTUBerlin ins Leben gerufen, da wir wollen, dass gute Ideen gehört und verbreitet werden und als freie Bildung für alle im Internet verfügbar sind. Außerdem macht es super Spaß, so ein großes Event selber zu organisieren und mit vielen engagierten Studierenden zusammenzuarbeiten", erklärt Nora Oberländer, Studentin an der Technischen Universität und gemeinsam mit Maike Müller Hauptinitiatorin des Events.

Wie weiter?

Die TEDxTUBerlin-Veranstaltung soll weitergeführt werden. Das nächste Event wird voraussichtlich im Juni 2017 an der TU Berlin stattfinden. Im November soll dann das TEDxHUBerlin-Event erstmals die Türen öffnen. Die Planung geht dahin, dass die beiden Veranstaltungen eng zusammenarbeiten und vielleicht sogar bald ein Event mit allen Berliner Universitäten durchgeführt wird.

Nehmen Sie auch gerne als Partner, Speaker oder Volunteer Kontakt mit uns auf unter info@tedxtuberlin.de