Ohne Regeln von oben

Lars Vollmer

Lars Vollmer ist Unternehmer und Mitbegründer von intrinsify.me, dem offenen Thinktank für die neue Arbeitswelt und moderne Unternehmensführung im deutschsprachigen Raum. Er lehrt an mehreren Universitäten und Instituten und ist gefragter Redner auf internationalen Kongressen und Unternehmensveranstaltungen. Er spielt Jazzpiano, liebt Weltklasse-Kaffee und lebt in Barcelona. Sein neuestes Buch Wie sich Menschen organisieren, wenn ihnen keiner sagt, was sie tun sollen ist Ende 2017 erschienen.