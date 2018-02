Innovation in the Mix

Forschungsbericht von Sascha Friesike und Co-Autoren: Christoph M. Flath, Sascha Friesike, Marco Wirth, Frédéric Thiesse: Copy, transform, combine: exploring the remix as a form of innovation, Journal of Information Technology, December 2017, Volume 32, Issue 4, pp 306-325, Open Access Research Article

Der im Text erwähnte Artikel über Imitation und Innovation in der Computerspielebranche: Christian Katzenbach, Sarah Herweg, Lies van Roessel: "Copies, Clones, and Genre Building. Discourses on Imitation and Innovation in Digital Games"