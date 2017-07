Die Welt verstehen, zumindest ansatzweise Unser vierter Buchstreifzug durch die aktuellen Verlagsprogramme Die Welt verstehen, zumindest ansatzweise und vielleicht ein bisschen besser - wenn das der Anspruch ist, dann hält die heutige Auswahl einige Lektüreanregungen bereit: Hier unsere vierte Bücherliste mit wiederum elf Kurzkritiken aktueller Titel aus den Wirtschafts- und Sachbuchprogrammen der Verlage - querbeet durch Themen und Disziplinen. Auswahl und Texte: Anja Dilk (ad), Winfried Kretschmer (wk)

Drei Titel stehen dieses Mal im Vordergrund. Alle drei sind sie in diesen Wochen auf den Markt gekommen, und alle drei beschäftigen sich mit einem Thema: der Digitalisierung und der besonderen Form von Unternehmen, die diese hervorbringt. Das erste, im vergangenen Jahr in den USA erschienen, ist im Umfeld des MIT entstanden: In Die Plattform-Revolution beschreiben drei Wirtschaftsprofessoren, was das Geschäftsmodell der Plattform ausmacht und warum dessen revolutionäre Wirkung "unsere Welt letztendlich auf unvorhersagbare Weise transformieren" wird. Ein eminent spannendes Buch, das dem Plattformphänomen mit dem neuen wirtschaftstheoretischen Modell der Netzwerkbeziehungen in zweiseitigen Märkten auf den Grund geht.

Dazu passen zwei Titel, die dem Plattformmodell, wenn man so will, die ideologische Grundlage liefern. Beide stammen von Autoren aus dem Umfeld der Singularity University im Silicon Valley. Salim Ismail ist deren Founding Executive Director. Sein Buch Exponential Organizations gibt es nun auch in deutscher Sprache. Robert Tercek ist Pionier im Feld der digitalen Medien und lässt sich dem geistigen Umfeld der Singularity University zuordnen. Sein Buch Vaporisiert endet jedenfalls mit der großen Vision des Transhumanismus, der digitalen Unsterblichkeit. Beide Bücher bieten nebeneinandergelegt den theoretischen Background dessen, was man als die "Kalifornische Ideologie" bezeichnet.

Fazit: Wer die digitale Welt verstehen möchte, kommt man an diesen drei Büchern nicht vorbei.

Ein Buch aber rangiert in unserer nach gefühlter Wichtigkeit sortierten Liste noch ein Stück weiter oben. In der vergangenen Ausgabe der Buchempfehlungen noch explizit als Vorschau auf Platz elf geparkt, bekommt es nun die Würdigung, die es verdient: Die letzte Stunde der Wahrheit. Armin Nassehis Ansatz und Anliegen ist es, Komplexität zur zentralen Kategorie zur Beschreibung moderner Gesellschaft zu machen. Seine "Kritik der komplexitätsvergessenen Vernunft" gilt allen Versuchen, eben diese Komplexität auszublenden, zu leugnen, zu ignorieren. Nassehi identifiziert auch das zentrale Problem moderner Gesellschaften: deren Aufspaltung in separierte Bereiche mit je unterschiedlicher Eigenlogik. Überwinden lässt diese sich nicht, denn sie ist ja gerade Ausdrucksform gesellschaftlicher Komplexität und damit der zentrale Erfolgsfaktor moderner Gesellschaften. Gefragt ist vielmehr eine Übersetzungsleistung zwischen den unterschiedlichen Logiken und Problemlösungsperspektiven. Das benennt Nassehi klar. Dafür Platz eins.

Insgesamt bietet auch die vierte Liste den gewohnten Mix unterschiedlicher Themen, die man wohlwollend vielleicht als Versuch einer solchen Übersetzungsleistung interpretieren könnte. Als Versuch jedenfalls, wichtige Themen in unterschiedlichen Feldern aufzuspüren.

