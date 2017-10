Neues Denken im Herbst Unser fünfter Buchstreifzug durch die aktuellen Verlagsprogramme Neues Denken im Herbst - dazu hält unsere Buchauswahl einige Lektüreanregungen bereit: Hier unsere fünfte Bücherliste mit wiederum elf Kurzkritiken aktueller Titel aus den Wirtschafts- und Sachbuchprogrammen der Verlage - querbeet durch Themen und Disziplinen.

Die Augen offen halten, nach Neuem schauen, auch über Bereichs- und Disziplingrenzen hinweg, immer auf der Suche nach ungewöhnlichen, neuen Themen und Herangehensweisen; prüfen, ob ein Buch dann auch hält, was es verspricht - das ist so ungefähr die Aufgabenbeschreibung bei der Auswahl relevanter Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt. Die üblichen Bestseller und die diversen Shortlists sind dabei nur wenig hilfreich, da zu sehr fixiert auf den Mainstream und ein konventionelles Verständnis von Wirtschaft. Es ist also eher eine Suchbewegung, ein Scannen, Werten und Gewichten, das aber immer unter dem Vorbehalt steht, ob man dann doch nicht etwas Wichtiges übersehen, verpasst, falsch eingeschätzt oder nicht verstanden hat.

Das Ergebnis ist die Buchliste, die changeX regelmäßig zusammenstellt. Sie ist wiederum nicht als eine ex cathedra gerankte Bestenliste zu verstehen. Eher als ein Suchergebnis, ein Buchstreifzug. Sortiert vielleicht entsprechend der Einschätzung, in welcher Reihenfolge man die Bücher in einen Koffer packen würde, wenn jemand danebensteht und irgendwann "Stopp" sagt.

Wie immer geht es in den vorgestellten Titeln um das Ringen, die Welt und ihre Veränderung zu begreifen, und um ein Denken, das mit dieser Veränderung der Welt Schritt hält. Deshalb dieses Mal ganz oben: Bernhard von Mutius mit seinem neuen Buch Disruptive Thinking.

