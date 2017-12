Künstliches Denken Unser sechster Buchstreifzug durch die aktuellen Verlagsprogramme Welches sind die wichtigen Themen der Zeit? Wo zeichnen sich neue Gedanken, Ideen, Konzepte ab? Dazu hält unsere Buchauswahl einige Lektüreanregungen bereit: Hier unsere sechste Bücherliste mit wiederum elf Kurzrezensionen aktueller Titel aus den Wirtschafts- und Sachbuchprogrammen der Verlage - querbeet durch Themen und Disziplinen.

Wenn Googles neueste Entwicklung im Bereich künstlicher Intelligenz, AlphaZero, sich in nur vier Stunden das gesamte Schachwissen der Welt aneignet und das bis dahin beste Schachprogramm der Welt nach Strich und Faden schlägt, was bedeutet das für die weitere technologische Entwicklung? Mehr noch: für uns als Mensch? Und was könnte AlphaZero noch leisten, außer Schach? Oder mit acht, 16, 32 oder mehr Stunden Rechenleistung?

Solcher Art sind die Fragen, denen Max Tegmark, Professor am MIT und Experte für künstliche Intelligenz (KI), in seinem neuen Buch nachgeht. Er sagt: "Eine der spektakulärsten Entwicklungen während der 13,8 Milliarden Jahre seit unserem Urknall ist die Tatsache, dass dumme und leblose Materie intelligent geworden ist." Das erfordert nicht nur, unsere gewohnte Definition von Leben zu überdenken - was Tegmark tut -, sondern auch, über unsere Rolle als Mensch neu nachzudenken: "Was bedeutet es, in diesen Tagen und in diesem Zeitalter ein Mensch zu sein?" Tegmarks Buch steht dieses Mal ganz oben auf unserer Empfehlungsliste - nicht zuletzt wegen seines eindringlichen Appells: "Ich halte dieses Gespräch über die Zukunft des Lebens mit KI für das wichtigste in unserer Zeit - bitte beteiligen Sie sich!"

Bitte sehr - hier geht es zur Liste: zur Bücherliste