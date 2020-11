Changepunktdigital Online-Konferenz am 17. und 18. November Organizational Design. Digital Leadership. Collaboration. Future Skills. Office of Tomorrow. New Ways of Learning. Das sind die Kernthemen der Online-Konferenz Change.digital. Ziel: ein neues Kapitel von Führung und Zusammenarbeit zu eröffnen.

Das Jahr 2020 hat uns gezeigt, dass plötzlich alles anders sein kann. Die plötzlich neu geltenden Spielregeln zwingen dabei Unternehmen zum drastischen Umdenken. In vielen Organisationen herrscht Unsicherheit, und viele stehen vor den gleichen Herausforderungen:

"Wohin werden sich die Arbeitswelt und unsere Zusammenarbeit entwickeln?"

"Wie muss Führung der Zukunft aussehen?"

"Wird Homeoffice zum neuen Default für Arbeitsmodelle?"

"Wie verbessert man Strukturen innerhalb der Unternehmen und fördert Selbstorganisation?"

Change.digital - Das neue Kapitel von Führung und Zusammenarbeit

An zwei interaktiven Tagen treffen Vordenker, digitale Pioniere und Change Professionals virtuell zusammen und schreiben am neuen Kapitel für Zusammenarbeit und Führung. Seien Sie am 17. und 18. November dabei und schreiben Sie mit!

Freuen Sie sich auf mehr als 25 Expertïnnen und tauschen Sie sich mit zahlreichen weiteren Teilnehmern zu spannenden Themen aus. Sie erwarten dabei Highlights aus folgenden Kernthemen:

Organizational Design: Moderne Strukturen entdecken

Digital Leadership: Herausforderungen der Führungskraft von morgen

Collaboration: Der andere Blickwinkel auf Zusammenarbeit

Future Skills: Zusätzliche Kompetenzen, die den Unterschied machen

Office of Tomorrow: Wie sich unser Arbeitsplatz verändert

New Ways of Learning: Neue Formen der Schulung und Weiterbildung

Lassen Sie uns auf Change.digital gemeinsam die Weichen für eine neue Arbeitswelt stellen.

Mit dem Code "CD2020" erhalten die ersten 25 Anmelder ihr Ticket zum Last-Minute-Preis von 399 statt 499 Euro (jeweils zzgl. MwSt.).