Komplexität ist die Antwort Digital Conference "Komplexität ist nichts für Einzelgänger" am 19. Mai Komplexe Herausforderungen zu meistern, gelingt nicht als Einzelgänger. Es braucht ein Miteinander. Weil die Vielfalt unterschiedlicher Menschen ihrerseits eine Form von Komplexität darstellt. Gelebte Diversität ist die Antwort auf die Komplexität unserer Welt.

Wir leben in einer komplexen Welt. Das ist so weit nichts Neues. Gleichzeitig aber sind wir noch immer damit beschäftigt, Komplexität zu begreifen. Gut darauf trainiert, die Dinge einfach oder maximal kompliziert zu halten, stellen uns Überraschung, Nicht-Planbarkeit und Ungewissheit vor Herausforderungen. Das gilt gleichermaßen für uns als Menschen wie auch für Organisationen und für die Gesellschaft. Diese Herausforderungen zu meistern, gelingt nicht als Einzelgänger, es braucht ein Miteinander.

Komplexität ist nichts für Einzelgänger

"Komplexität ist nichts für Einzelgänger" ist die Digital Conference zum Thema Komplexität. In Zusammenarbeit mit der Komplexitätsforscherin Stephanie Borgert versuchen wir einen multidimensionalen Spagat. Theoriefundierte Impulse aus der Praxis für die Praxis auf allen relevanten Ebenen. Denn Ungewissheit, Dynamik und Unsicherheit betreffen uns als Menschen in diversen Kontexten. Wir alle sind Teil der Gesellschaft, agieren in Teams, arbeiten in einem Unternehmen und reflektieren uns als Individuum und ganz persönlich. In dieser Veranstaltung werden wir diese verschiedenen Aspekte beleuchten und mit den Teilnehmenden gemeinsam denken und diskutieren. Wen und was Sie erwarten dürfen? Tolle Impulsgebende, die sehr verschiedene Professionen, unterschiedlichste Lebensläufe und Herzensthemen mitbringen. Eines jedoch haben sie gemeinsam: Sie alle stellen ihre Erfahrungen, Gedanken und Sichtweisen zur Diskussion. Unser Programm ist vielfältig und bunt. Wir antworten mit gelebter Diversität auf die Komplexität unserer Welt, gemeinsam.

Unsere Antwort auf Komplexität ist also Komplexität. Mit einer stromlinienförmigen Agenda zu genau einem Thema und mit Referenten, die alle aus derselben "Denkrichtung" kommen, gelingt das nicht. Am 19. Mai 2021 leben wir Diversität, statt sie zu predigen. Die Impulsgebenden Rainer Petek, Silke Hermann, Barbara Messer, Elisabeth Sechser, Lars Vollmer und Nora Hespers haben unterschiedliche Professionen, Lebensläufe und Hintergründe. Ihre Impulse bedienen mal die Ebene des Individuums, mal den Unternehmenskontext, mal die Gesellschaft. Das klingt anstrengend? Das wird es eventuell auch, und das ist gut so. Wir wollen es den Teilnehmenden nicht gemütlich machen, nicht für sie vordenken, um sie dann mit gut gemeinten Rezepturen in ihre Alltagswelt zu entlassen. Vielmehr wollen wir Denkangebote geben und eine Einladung zum Diskurs aussprechen.

Antworten finden

Gemeinsam mit Impulsgebenden wollen wir Antworten auf folgende Fragen finden:

Wie kann ich mit Unklarheit und Überraschungen gut umgehen?

Warum hat "ich zuerst" in komplexen Zeiten ausgedient?

Wie kommen wir von Konkurrenz zur Kooperation?

Brauchen wir "neue" Führung in unseren Unternehmen?

Warum brauchen wir neben Wissenden immer auch Könner?

Wie sieht eine komplexitätsgerechte Organisation aus?

Welche Sprache verwenden wir und was bedeutet sie?

Was können und müssen wir aus unserer Vergangenheit lernen?

Die Digital Conference "Komplexität ist nichts für Einzelgänger" findet am 19. Mai 2021 statt und dauert von 9:15 bis 17:15 Uhr. Näheres zur Veranstaltung unter dem Link in der rechten Spalte.