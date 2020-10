Unternehmenszukunft im Mittelstand Transformationsevent From Business to Future Die Coronakrise beschleunigt die Disruption in der Wirtschaft. Viele Unternehmen bangen um ihre Zukunft. Die Transformationsveranstaltung From Business to Future bietet inspirierende Impulse zur Unternehmenszukunft im Mittelstand. Aus der Praxis für die Praxis.

From Business to Future - die Idee:

Die gegenwärtige Krise beschleunigt die Disruption in der Wirtschaft. Viele Unternehmen bangen um ihre Zukunft.

"Weiter so" ist für viele keine Antwort. Welche neuen Antworten finde ich heute für mein Unternehmen für die Zeit nach Corona? Wie führe ich mein Unternehmen in eine nachhaltige Zukunft? Corona zeigt eindringlich: Zukunft ist nicht planbar. Aber der Umgang mit der Ungewissheit ist gestaltbar. Erkenntnisse aus Forschung und Praxis weisen den Weg. Im Mittelpunkt stehen dabei der Mensch, seine Werte und die Gesellschaft.

Die Zukunftsfrage

Die Zukunftsfrage lautet: Was ist mir und meiner Firma wirklich wichtig? Welchen Beitrag will ich mit meinem Unternehmen leisten? In diesem Kontext ist Erfolg die Folge sinnhaften Handelns.

Vorreiter berichten offen und ehrlich aus ihrer Praxis und erzählen von ihren Erfahrungen, die sie auf ihrem Weg gemacht haben. Denn: Am besten lernt man aus den Fehlern anderer.

Die Transformationsveranstaltung From Business to Future bietet die Möglichkeit zur interaktiven Teilnahme und zur Vernetzung in Connect-Sessions. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.

Das Event findet online statt. Im Zeitraum vom 22. bis 24. Oktober 2020 erhält jede(r) Teilnehmende täglich eine E-Mail mit den Links zu Video-Interviews mit den Impulsgebern. Jedes Interview kann für 24 Stunden kostenfrei am Computer, Handy, Laptop oder Tablet genutzt werden. Wer sich die Interviews dauerhaft sichern möchte, kann das Gesamtpaket zur Veranstaltung als Download kaufen.

Die Veranstalter: Anke Heines und Marco Niebling beschäftigen sich seit Jahren mit Unternehmenstransformationen, Organisationsstrukturen und erfolgreichem nachhaltigem Wirtschaften.