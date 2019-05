Fundamentaler Wandel Unsere Bücherliste zum Thema Arbeit - plus eine Ergänzung Am Tag der Arbeit erschien eine Buchliste mit einem zusammenfassenden Überblick über die inspirierendsten und wichtigsten Bücher zum Thema der vergangenen sechs, sieben Jahre. Nun als Ergänzung ein Titel mit radikaler Kritik an der Arbeit.

Der Wandel der Arbeitswelt ist fundamental. Und er zieht immer weitere Kreise. Arbeit ist nicht länger bloß ein Thema, das in Wirtschaft und Unternehmen verhandelt wird, sondern sie wird zum Thema von Politik. Arbeit findet Aufmerksamkeit in politischer Philosophie und Sozialphilosophie (über die engere Debatte über ein Grundeinkommen hinaus). Und sie wird bald wohl zu einem der zentralen politischen Themen werden: einem Thema, entlang dem sich möglicherweise die Parteienlandschaft neu strukturiert.

Arbeit hat dieses Potenzial, weil an ihr eine sonst abstrakte Digitalisierung konkret wird. Weil politisches Handeln ansetzen kann. Und nicht zuletzt, weil in einer arbeitsteiligen Gesellschaft die meisten Menschen in irgendeiner Form arbeiten. Weil Arbeit so zentral ist, gibt es zum heutigen Tag der Arbeit eine Buchliste mit einem zusammenfassenden Überblick über wichtige Bücher zum Thema aus den vergangenen Jahren. Darunter drei neue Titel - plus als Ergänzung ein Titel mit radikaler Kritik an der Arbeit und mit dem Entwurf eines alternativen Lebensmodells.

Haben wir einen wichtigen Titel vergessen? Wir freuen uns über Feedback.