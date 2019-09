Change Congress 2019 Am 12. und 13. November in Berlin Unter dem Motto "Romantic Renaissance - Aufbruch zu werteorientierten Organisationen der Zukunft" begibt sich der Change Congress 2019 auf den Weg zu den Zukunftsfeldern unternehmerischen Handelns. Das Ziel: Den Menschen als Kern allen Wirkens wieder in den Mittelpunkt zu rücken und die Frage nach dem "Warum" des unternehmerischen Tuns neu zu stellen.

In allen Bereichen nimmt das Bewusstsein für ökologisches, gesellschaftlich wertvolles und ethisches Wirtschaften zu. Dabei eröffnen sich auf einmal fundamentale Fragen: Was ist der Sinn meiner Arbeit? Was sind die Werte meines Unternehmens? Wie kann ich den Spagat zwischen Profit und Werteorientierung meistern? Diskutieren Sie mit uns unter dem Motto Romantic Renaissance - Aufbruch zu werteorientierten Organisationen zu diesen und weiteren wichtigen Fragen auf dem Change Congress am 12. und 13. November in Berlin.

Gipfeltreffen für Change Management und Organisationsentwicklung

Ausgewählte Akteure aus Unternehmenspraxis, Wissenschaft und Beratung zeigen Ihnen neue Wege für sinnstiftenden Wandel. Verpassen Sie nicht Deutschlands größtes Gipfeltreffen für Change Management und Organisationsentwicklung. Erwarten Sie unter anderem folgende Highlights:

Ohne Oben - Wie die Organisation der Selbstorganisation funktioniert

Detlef Lohmann, Geschäftsführender Gesellschafter, allsafe GmbH & Co. KG

Plädoyer für eine werteorientierte Arbeitswelt

Richard David Precht, Philosoph, Publizist und Bestsellerautor

Die Welt nachhaltig bewegen - Purpose bei Mercedes-Benz

Frank Lindenberg, CFO & Head of Strategy Mercedes-Benz

Leadership Transformation - Zukunft verantwortungsvoll gestalten

Prof. Dr. Heike Bruch, Professorin für Leadership, Universität St. Gallen

Erleben Sie zwei spannende Tage mit Top-Speakern rund um das Thema Change Management. Nutzen Sie dieses einzigartige Forum, um die Agilität und Kreativität Ihrer Mitarbeiter zu steigern und das gesamte Unternehmen neu zu energetisieren.

Bis zum 30. September profitieren Sie vom Frühbucherpreis und sparen 200 € gegenüber dem Normalpreis.