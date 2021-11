Du bist noch auf Stumm Change.digital 2021 über die Veränderung unserer Arbeitswelt "Du bist noch auf Stumm" - dieser Satz steht sinnbildlich für die Veränderung unserer Arbeitswelt, für Videokonferenzen, Homeoffice, Digitalisierung und den Wandel in den Unternehmen. Höchste Zeit, darüber zu sprechen, sagen die Veranstalter der Change.digital 2021. Und laden ein zur virtuellen Konferenz am 22. und 23. November. Die Themen: Zusammenarbeit, Eigenverantwortung, neue Führungsideen, Vertrauen und Nutzerzentrierung.

Weitermachen wie vorher? Das ist schon längst keine Option mehr. Durch die Coronakrise haben sich Unternehmen grundlegend verändern müssen. Im letzten Jahr kam man an einem "Change" gar nicht vorbei. Unter dem Motto "Unmute! - Wie angstfreie Organisationen ihr wahres Potenzial entfalten" möchten wir Ihnen auch in diesem Jahr wieder eine Plattform bieten, um sich mit anderen Transformationsbegleiter:innen und Expert:innen auszutauschen.

"Du bist noch auf Stumm" - kaum ein Satz ist uns in den letzten Monaten häufiger begegnet. Er steht sinnbildlich für die Veränderung unserer Arbeitswelt: Homeoffice und Videokonferenzen gehören zum Arbeitsalltag, Mitarbeitende wollen und müssen mehr Verantwortung übernehmen, Führung und Macht werden neu gedacht und der Kunde rückt aus der Stummschaltung ins Zentrum der Organisation.

Höchste Zeit, zu sprechen also - über Zusammenarbeit, Eigenverantwortung, über kluge Ideen, mutige Vordenker und über die Frage, was wir von der Kriminalpsychologie über Vertrauen und von der Berliner Charité über Nutzerzentrierung lernen können. Am 22. und 23. November öffnen wir die virtuellen Pforten zu der innovativsten Online-Konferenz rund um Transformation. Dabei liegen uns diese vier Themenwelten besonders am Herzen:

Connect! Neue Formen der Zusammenarbeit wirksam nutzen

Inspire! (Durch Führung die) Eigenverantwortung der Mitarbeitenden steigern

Trust! Vertrauen als Grundstein für gemeinsamen Erfolg

Listen up! Kund:innen und Mitarbeitende im Zentrum der Organisation

Es erwarten Sie ein spannender Austausch mit mehr als 25 Expert:innen aus Wissenschaft und Unternehmen mit innovativen Lösungsansätzen. Wir haben für Sie an zwei Tagen ein interaktives Programm mit vielen Aha-Erlebnissen zusammengestellt. Tauschen Sie sich mit anderen Teilnehmenden zu aktuellen Fragestellungen aus und erhalten Sie wertvolle Praxiseinblicke.

Zur Anmeldung: https://changepunktdigital.de