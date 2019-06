Der Kunde im Fokus

Udo Kords

Dr. Udo Kords ist Investment Director der PRA Group Deutschland und Dozent für Vertriebsmanagement an der FOM - Hochschule für Oekonomie & Management in Hamburg. Er hat Erfahrung im Vertriebsmanagement als Unternehmensberater und durch leitende Aufgaben bei Atradius, J.P. Morgan, Geneva-ID und der PRA Group. Er hat Politikwissenschaften studiert und über die Klimaschutzpolitik in Deutschland promoviert. Er beschäftigt sich intensiv mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf den Vertrieb.