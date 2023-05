Arbeit, Wert und Sinn Impulse aus der Freiräume-Community zum Wert von Arbeit Wann erleben Menschen ihre Arbeit als wertvoll? Woran bemisst sich in unserer Gesellschaft der Wert von Arbeit? Und wo endet Arbeit und beginnt Freizeit? Fragen zum Wert von Arbeit, dem Thema der Freiräume-Unkonferenz in diesem Jahr. Zur Vorbereitung haben Mitglieder der Freiräume-Community sich zu Fragen wie diesen Gedanken gemacht und kurze Texte geschrieben. Als Einstimmung und Gedankenanregung. Die erschienenen Beiträge im Überblick.

Arbeit, Wert und Sinn - Gedanken und Impulse zum Wert von Arbeit. Ein Projekt, entstanden in Kooperation mit der Freiräume-Unkonferenz in Graz, die sich in diesem Jahr dem Thema "Der Wert von Arbeit" widmet. Ein vielschichtiges und facettenreiches Thema, das wir auf changeX zusammen mit Mitgliedern der Freiräume-Community ausloten wollen. Manuela Grundner und Gregor Karlinger (Freiräume) und Winfried Kretschmer (changeX) haben einen Schwung an Fragen zum Thema zusammengestellt und an den Kreis der Freiräume-Botschafter/innen verschickt. Das sind meist langjährig Teilnehmende, die sich der Veranstaltung besonders verbunden fühlen und nun im Vorfeld eingeladen waren, ihre Gedanken zum Thema Wert von Arbeit beizusteuern. In einem wachsenden Beitrag entsteht so ein vielschichtiges Potpourri von Perspektiven. Als Einstimmung für die Teilnehmenden und als Gedankenanregung für Leserinnen und Leser.

Autorinnen und Autoren: Gottfried Epp, Elisabeth Petracs, Redaktion: Winfried Kretschmer

Über den Stellenwert von Arbeit

Folge 2: Mit dem Stellenwert von Arbeit - und von Selbstverwirklichung - beschäftigt sich Gottfried Epp.

Der Stellenwert der Arbeit lässt sich in zweifacher Weise betrachten: für mich selbst und für die Gesellschaft. In vielen Coachings konnte ich beobachten, dass der Arbeit ein hoher - und oft auch ein zu hoher - Stellenwert zugeschrieben wird. Gleichzeitig sind übermäßige Arbeitszeiten (zum Beispiel 50 Stunden pro Woche und mehr) oft der Anlass für das Coaching. Wichtig ist hierbei, den Stellenwert der Arbeit von der Selbstverwirklichung zu unterscheiden.

Selbstverwirklichung ist das "was man wirklich, wirklich will" (Frithjof Bergmann, "Mr. New Work") oder auch die Spitze der Maslowschen Bedürfnispyramide. Im Idealfall bilden also meine Arbeit und meine eigenen Werte eine große Schnittmenge. Dies kann für angestellte Mitarbeitende und vor allem für Selbständige zu einem Dilemma führen, wenn Arbeitsbelastung und Arbeitszeiten stark zunehmen und eine Reduzierung geboten erscheint: "Ich mache das, wofür ich Geld bekomme, wirklich gerne - soll ich nun wirklich weniger machen?"

Eine kleine Anekdote dazu: Ich begleite gerade eine Führungskraft im mittleren Management. In der zweiten Sitzung hat sie mir "gestanden", dass sie letztes Jahr um 153 Überstunden "umgefallen ist" - das heißt, die 153 Überstunden wurden weder mit Freizeit ausgeglichen, noch wurden sie ausbezahlt. In der sechsten Sitzung waren Überstunden wieder Thema. Die Führungskraft hatte wieder 80 Überstunden angesammelt - präsentierte nun aber voller Stolz die Erfolgsmeldung: "Diese Woche habe ich schon fünf Überstunden abgebaut und mir Zeit für mich selbst genommen." Hier wird die neu justierte Wertigkeit der Arbeit für die Führungskraft sichtbar: vom übermäßigen Engagement ("Overcommitment") zu einem "Balanced Commitment". Arbeit und Privatleben stehen in einem ausgeglichenen und gesunden Verhältnis zueinander.

Der Stellenwert, den Arbeit für mich selbst besitzt, beschreibt die Wertigkeit, den man der Arbeit gibt - vor allem im Vergleich zu Freizeit, Familie, Privatleben. Arbeit kann in diesem Zusammenhang auch identitätsbildend sein. Man sieht sich selbst als Teil eines größeren Ganzen: "Ich bin ein Siemensianer", um ein historisches Beispiel zu bemühen. Der hohe Stellenwert der Arbeit hat meist jedoch viel pragmatischere Gründe. Durch meine Arbeit kann ich meine Ausgaben (für Familie, Hobbys, Reisen, Kredit et cetera) decken. Deshalb verhalte ich mich in der Arbeit loyal oder zumindest pflichtbewusst: "Die Arbeit muss ja gemacht werden" - und das unabhängig davon, ob diese gut geplant und strukturiert ist.

Der Stellenwert der Arbeit in der Gesellschaft beschreibt jene Wertigkeit, den die Gesellschaft der jeweiligen Berufsgruppe beimisst. David Graeber hat mit dem Begriff der "Bullshit-Jobs" einen interessanten Beitrag dazu geliefert. Bei Bullshit-Jobs geht es (eigentlich) nicht bloß um Scheiß-Jobs ("Ausnutzer-Partie", wie man in Österreich sagt, also viel und harte Arbeit für wenig Geld), sondern um all jene Jobs, die wenig Sinnerfüllung für sich selbst und für die Gesellschaft bieten. "Was passiert, wenn die Berufsgruppe X verschwindet?", diese Frage ist der einfachste Bullshit-Job-Test. Ein kurzes Beispiel. X1: Beauty-Influencerin, X2: Elementarpädagogin?

Wenn X1 verschwindet, wird die Gesellschaft trotzdem weiterlaufen. Wenn wir zu wenig Fachkräfte in der Elementarpädagogik haben, funktioniert das gesellschaftliche Zusammenleben nicht mehr. Ansätze dazu sehen wir in Deutschland und Österreich schon. Es gibt bereits einen Mangel an Fachkräften in der Elementarpädagogik - mit entsprechenden Auswirkungen für die betroffenen Eltern.

Auf der einen Seite muss nicht alles, was einen Wert hat, auch einen Preis haben (frei nach Wolfgang Ambros). Auf der anderen Seite sollte der Stellenwert der Arbeit honoriert werden. Es geht also nicht um ein "Entweder-oder" sondern um ein "Sowohl-als-auch".

Klatschen am Balkon ist zu wenig, wir - als Gesellschaft - müssen sagen: "Diese Arbeit ist es uns wert!"



Gottfried Epp sagt, er sei "Psycho-Onkel für faire Arbeitsbedingungen". Er ist Arbeits-, Organisations- und Wirtschafts-Psychologe (AOW), New-Work-Denker und Systemiker.

Was nährt und was zehrt?

Folge 1: Was gibt einer Person Kraft und Energie? Und was zehrt an ihr, raubt ihr Energie? Für Elisabeth Petracs sind das die entscheidenden Fragen beim Thema Arbeit.

Arbeitest du gerne?

Also ich arbeite sehr gerne. Warum? Weil ich versuche, mehr von dem zu machen, was mich nährt. Und wenn was an mir zehrt, versuche ich es loszuwerden oder wenigstens weniger davon zu machen. Deshalb habe ich zum Beispiel schon vor vielen Jahren die Hausarbeit, also Bügeln und Putzen, in vertrauensvolle Hände gelegt. Warum? Weil es für mich einfach keine qualitätsvolle Zeit ist, wenn ich sie mit Putzen und Bügeln verbringe. Bereits als mein Sohn klein war, war es für mich wichtiger, am Wochenende Zeit mit ihm und unserer Familie zu verbringen, als mit (mir) lästiger Hausarbeit.

Was mich nährt, gibt mir Kraft und Energie, was an mir zehrt, laugt mich aus.

Was nährt mich:

Dinge, die ich gut kann.

Dinge, die ich als Herausforderung, nicht aber als Überforderung erlebe.

Begegnungen mit lieben Menschen und gute Gespräche.

Arbeit mit Menschen, die ein Ziel verfolgen.

Kreativität.

Reflexion und Retrospektiven.

Neues lernen.

Mich selbst als wirksam erleben.

Qualitatives Feedback erhalten.

Urlaub, Reisen und Zeit mit meiner Familie verbringen.

Gerechte Bezahlung.

Es ist nicht mein Anspruch, hier eine vollständige Liste vorzulegen. Das ist auch nicht wichtig, denn es sind die Dinge, die mich nähren. Was nährt dich? Darüber solltest du dir bewusst werden. Schreib eine Liste mit den Dingen, die dir Kraft und Energie geben. Und versuche zum anderen die Dinge aufzuzählen, die dir Energie rauben.

Nun ist es meistens so, dass man sich nicht von allen Dingen trennen kann, die einen auslaugen oder einem Energie rauben. Vielleicht hilft es dir, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Etwa lästige Aufgaben mit nährenden Dingen verbinden und dich dafür belohnen, wenn du etwas geschafft hast, was dir unangenehm oder lästig war. Oder dir vielleicht einen Buddy suchen, um unangenehme Dinge gemeinsam zu erledigen? Oder was passiert, wenn du es nicht machst? Nicht zuletzt: Miste aus, schaffe Ordnung und gestalte deinen Arbeitsraum neu. Räume auch dein Netzwerk auf und umgib dich mit Menschen, zu denen du aufschaust oder die für dich Vorbild sind. Lass dich nicht von Dauernörglern hinunterziehen.

Wichtig ist, dass deine Waage ein Übergewicht auf der Seite hat, wo die Dinge zu Buche schlagen, die dir Kraft geben, die dich nähren. Wie sieht deine Waage aus? Probier es mal aus!

Fazit: Was nährt, was zehrt? Mach mehr von den Dingen, die dich nähren und dir Kraft und Energie geben. Und lass los von den Dingen, die dich auslaugen. Love it, change it or leave it!



Elisabeth Petracs in ihrer Kurzvorstellung: "Workalovic und Frau mit Herz, Hirn und einem großen Bauchladen mit kreativen Methoden".