Denken ohne Geländer Das Disruptive Thinking Work- und Playbook von Bernhard von Mutius Rezension: Katja Reichgardt Unverkennbar ist da ein starker Wunsch nach praktischer Umsetzbarkeit. Nach Methoden, Tools und spielerischen Formen des Lernens. Nun gibt es eine praxisnahe Einführung in neues Denken. Ein Denken, das mit Brüchen, Widersprüchen und Ambiguitäten umzugehen versteht: Disruptive Thinking. Widersprüche produktiv machen.

Wir befinden uns mitten im Übergang von der alten zur neuen Arbeitswelt. Die Frage, ob unsere Denkweisen noch mit den Anforderungen der Arbeit in Zeiten der Digitalisierung mithalten können, beschäftigte den Sozialwissenschaftler Bernhard von Mutius bereits in seinem 2017 veröffentlichten Buch Disruptive Thinking. Im nun veröffentlichten Nachfolgewerk Disruptive Thinking Work- und Playbook geht er einen Schritt weiter. Und bietet einen Leitfaden zur praktischen Anwendung von disruptivem Denken. Disruptive Thinking ist für ihn nicht nur Querdenken. Es ist "Denken ohne Geländer", eine Denkweise, um mit den Umbrüchen der Zeit, die sich gerade auch in der Arbeitswelt zeigen, umzugehen. Es gelte, Widersprüche produktiv zu machen, betont Mutius.

Das Work- und Playbook gliedert sich in vier Etappen: Der Weg führt, gleich einem Bergweg, über vier Herausforderungen hinweg - die mentale, die strategische, die organisationale und die kulturelle Herausforderung.

Leitfaden für die kreative Revolution

Mutius‘ Workbook soll als Leitfaden für die Praxis fungieren. Zum Beispiel dann, wenn es darum geht, agiler und flexibler als bislang auf Situationen zu reagieren. Oder radikale Innovationen zu fördern. Mutius will Lösungen jenseits des Gewohnten schaffen, indem er durch neue und leicht umsetzbare Techniken mit der Routine bricht und die Innovationsfähigkeit der Leser stärkt. Disruptive Thinking bezieht seine Kraft dabei aus einem Wechselspiel: "Es besteht nicht nur aus dem Brechen von Mustern und Regeln, sondern auch aus dem Verstehen von Mustern und Regeln." Und erst dieses Verstehen ermöglicht den "verständigen Gebrauch von Tools", gibt Mutius zu bedenken.

Das Buch kann dabei auf dreierlei Weisen genutzt werden: in der täglichen Führungsarbeit, als mehrstufiges Lernprogramm oder in der Kombination von Lernen, Spielen und Arbeiten. Für sämtliche Anwendungsweisen gilt es, die Ungewissheit zu akzeptieren und sich den neuen Zeiten anzupassen beziehungsweise das Beste aus den Umwälzungen zu machen. "Nehmen Sie die Ungewissheit an. Machen Sie das Nichtwissen zu Ihrem Verbündeten. Nutzen Sie das Unbekannte als Ressource."

Widersprüche produktiv machen

Die Disruptionen und Umbrüche zeigen sich aber nicht nur im Denken, sondern auch in Organisationen. Etwa wenn eine herkömmliche Chefetage zu einem Co-Working-Raum umgebaut werden soll, in dem hierarchische Strukturen sprichwörtlich keinen Platz mehr haben. Mutius regt an, solche "Sandboxes", wie er sie nennt, im eigenen Unternehmen zu schaffen, um disruptives Denken zu fördern: Geschützte Räume also, in denen sich Neues erproben lässt. Gemeinsam mit dem Team sollen sich Führungskräfte dann eine "strategische Auszeit" nehmen und Fragen wie "Was sind unsere Kunden/Nutzer?", "Wie schaffen wir Resonanz?", "Wie gut sind wir vernetzt?" ausführlich beantworten. Dabei gilt es, das Bisherige radikal zu hinterfragen und Produkte und Prozesse gleichzeitig weiterzuentwickeln.

Anhand von Schaubildern, Grafiken und Denkbildern verdeutlicht der Autor, was der Kernpunkt dieser Denkprozesse ist: "Be surprisingly simple". Dass bei der Entwicklung dieser Einfachheit auch Widerstände zu überwinden sind, ist für Mutius Teil des Arbeitsprozesses. "Eine der Grunderfahrungen, die ich weitergeben kann, lautet: Einfachheit, wohlverstandene Einfachheit, ist kein Ding, sondern ein Prozess beziehungsweise das Ergebnis eines Prozesses." Aber wie lassen sich diese aufkommenden Widerstände im Team bewältigen? Ein Praxisbeispiel: Mutius schlägt vor, in einem Workshop drei bis vier gemischte Gruppen mit fünf bis sechs Teilnehmern zu bilden, die an der Beantwortung vorgegebener Fragen arbeiten. Nach der ersten Runde wechseln die Teilnehmer die Tische, lediglich eine Person aus dem alten Team bleibt sitzen und weist die Neuankömmlinge in das bisher Erarbeitete ein. Dadurch sollen Widersprüche aufgespürt und gemeinsam aufgelöst werden. Anschließend blicken alle Teilnehmer auf die geschaffenen Lösungsansätze und überlegen, wie es weitergehen könnte. Widersprüche werden so nicht mehr wie bisher als störend empfunden, sondern - im Gegenteil - als Mittel betrachtet, alte Strukturen zu durchbrechen, den Wandel zu fördern und neue Lösungen zu entwickeln.

Selber disruptiv denken

Im weiteren Verlauf des Playbooks erörtert Mutius zahlreiche weitere Tools und Methoden für moderne Führungskräfte und -stile. Aber auch alle anderen Leser sollen ermutigt werden, selber disruptiv zu denken, die eigene Sicht immer wieder zu hinterfragen, Grundannahmen infrage zu stellen, Dinge zu drehen und vor allem lebenslang zu lernen. Oder wie es der Autor ausdrückt: "Disruptive Thinking ist die Kunst und Disziplin der kreativen Revolution."

Mutius liefert ein Handbuch für den praktischen Gebrauch von Disruptive Thinking im (Arbeits-)Alltag. Dabei bedient er sich vieler praktischer Beispiele, Bilder, Grafiken und Denkaufgaben, die direkt oder zu späterer Zeit umgesetzt und angewandt werden können und sollen. Gleichzeitig gibt er Einblicke in die Hintergründe und die Theorie neuen Denkens. Damit ist sein Buch ein Wegweiser für alle, die nach neuen Impulsen suchen und das Querdenken praktisch erlernen wollen. Das Denkbuch zu den Umbrüchen der Zeit.