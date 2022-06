Entwicklung <> Tempo Freiräume (Un)Conference in Graz 27./28. Juni Von Manuela Grundner und Gregor Karlinger Zum siebten Mal bereits findet 2020 die Freiräume (Un)Conference in Graz statt - Österreichs größte Veranstaltung zu neuen Organisations- und Arbeitsformen in Unternehmen. In diesem Jahr geht es um die Zusammenhänge zwischen Entwicklung und Tempo. "ENTWICKLUNG <-> TEMPO" ist das Schwerpunktthema.

Entwicklung und Tempo. Diese beiden Begriffe haben etwas miteinander zu tun. So weit sind wir uns sicher. Aber was genau? Zunächst kam uns der Gedanke, es könnte sich dabei um eine Polarität handeln. Aber nein, das scheint es nicht zu sein. Vielleicht mehr ein Spannungsfeld? Ja, das gefällt uns! Da passt auch gut der Doppelpfeil zwischen den beiden Begriffen.

Da kommt uns ein Bild vor Augen: Die beiden Begriffe sehen einander, sie beäugen sich neugierig bis kritisch: Was macht der denn da? Wieso schaut mich der an? Was hat der mit mir zu tun?

Erste Gedanken zu möglichen Antworten tauchen bei uns auf. Oder vielleicht eher Hypothesen: Könnte es sein, dass es für die Entwicklung eines Menschen oder einer Organisation so etwas wie eine Eigengeschwindigkeit gibt? Eine Geschwindigkeit, die zur Natur, zu den Umständen passt?

Könnte es sein, dass bei zu hohem (geforderten) Tempo keine Entwicklung und Entfaltung mehr stattfinden kann, weil es zu Überforderung oder zu Abwehrreaktionen kommt? Weil es zu einem Strömungsabriss kommt? Weil keine Zeit mehr ist, die mit einer Entwicklung verbundenen Veränderungen einzuüben und zu festigen?

Und gleichzeitig: Kann es manchmal ein hohes Tempo äußerer Veränderung sein, die uns dazu bringt, eigenes Verhalten zu verändern, ein anderes Lösungsmuster zu entwickeln, etwas Neues auszuprobieren? Was dann zu einem Entwicklungsschub, zu Entfaltung bisher nur schlummernder Talente führen kann?

Schon beim Schreiben merken wir: Dieser Schwerpunkt weckt unsere Forscherneugier. Wir freuen uns schon auf die Freiräume, um gemeinsam die Beziehungen zwischen diesen beiden Begriffen - Entwicklung und Tempo - zu erschließen.

Largo bis Presto

Eine ganz andere Möglichkeit, sich dem Schwerpunkt »ENTWICKLUNG <-> TEMPO« zu widmen, macht unser Keynoter Bernhard Kerres auf. Er will Tempo und Musik vereinen und lädt zu einem spannenden Experiment ein, das er speziell für die Freiräume 2022 designt hat.

Macht das Tempo eines Gesprächs, einer Besprechung, eines Workshops einen Unterschied? Das ist eine Frage, der du in dieser kleinen Übung nachspüren kannst. Nimm dir nach einem Gespräch, einer Besprechung oder einem Workshop ein paar Minuten Zeit und beantworte folgende Fragen:

Wie war das Tempo in der Besprechung? Die Musik hat unterschiedliche Tempi dafür zu bieten, unter denen du auswählen kannst:

0. Largo (40-60 Schläge pro Minute) - sehr langsam, verschlafen

1. Adagio (60 - 76 Schläge pro Minute) - langsam

2. Andante (76 - 108 Schläge pro Minute) - gehend

3. Allegretto (108 - 150 Schläge pro Minute) - schnell gehend, eilend

4. Vivace (150 - 176 Schläge pro Minute) - lebendig, laufend

5. Presto (176+ Schläge pro Minute) - sehr, sehr schnell

Wie war das Ergebnis der Besprechung? Wähle hierfür ein Raster von 1 (sehr schlecht) bis 10 (phantastisch).

Nun kannst du dir noch folgende Frage stellen. Hat das Tempo der Interaktion einen Einfluss auf das von dir wahrgenommene Ergebnis? Wie würdest du diese Verbindung beschreiben?

Selbstorganisation, Ganzheit, unternehmerischer Sinn

Hast du jetzt Lust auf mehr bekommen? Dann kannst du bei den Freiräumen deine Erkenntnisse gerne mit anderen Freiräumer:innen teilen. Die Freiräume (Un)Conference beschäftigt sich mit neuen Ansätzen, Organisationen so zu gestalten, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen darin Raum für echte Zusammenarbeit, eigenverantwortliches Handeln und persönliche Entwicklung finden.

Sie orientiert sich dabei an den Leitthemen Selbstorganisation, Ganzheit und unternehmerischer Sinn, die dem Buch Reinventing Organizations von Frederic Laloux entlehnt sind. Diese Auseinandersetzung hat für uns durchaus auch eine persönliche und gesellschaftliche Dimension, wir fokussieren jedoch auf die Perspektive der Organisation und ihrer Beziehungen zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Mehr zu den Freiräumen am 27. und 28. Juni in der Grazer Seifenfabrik findest du hier: Freiräume 2022