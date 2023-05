Mehr wert? Ein Bündel an Fragen zu Arbeit und ihrem Wert Von Winfried Kretschmer Arbeit ist ein paradoxes Ding. Ein Feld voller Brüche und Widersprüche. Sinn soll sie vermitteln, Selbstverwirklichung und Flow ermöglichen, vielleicht sogar unser Glück befördern. Auf der anderen Seite aber stehen prekäre Beschäftigung, Arbeitsdruck, schlechte Bezahlung, mangelnde Wertschätzung, Stress und Burnout - bis hin zu einer Arbeit, die unsichtbar bleibt und unbezahlt. Wie lässt sich in diesem zerklüfteten Feld der Wert von Arbeit bestimmen? Vor schnellen Antworten hier ein Haufen Fragen.

Arbeit, ein Feld voller Brüche und Widersprüche. Und Paradoxem. Auf der einen Seite sind die Ansprüche an Arbeit gewachsen. An sie knüpfen sich ambitionierte Erwartungen von Sinn, Selbstverwirklichung und Flow, ja vielleicht sogar, dass sie uns ein Stück weit glücklich macht. Und natürlich einen hohen Lebensstandard ermöglicht.

Auf der anderen Seite des Spektrums aber kann Arbeit ihre Funktion der Existenzsicherung oft nicht erfüllen, weil der Lohn kaum für die Miete und gerade mal zum Leben reicht. Und manche Arbeit bleibt unsichtbar und wird schlecht oder gar nicht entlohnt. Dazwischen liegt ein weites Feld von Arbeitsdruck und mangelnder Wertschätzung, von Stress, Überlastung und Burnout bis hin zum anderen Extrem, Unterforderung und Langeweile. Das alles ist überwölbt von einer ökonomischen Lehre, für die der Wert von Arbeit mit ihrem Marktwert hinreichend bestimmt ist. Das ist paradox, aber Realität in einer Ökonomie, die auf der Produktionsseite nicht weniger Widersprüche aufwirft.

Dennoch bleibt Arbeit das bestimmende Moment im Leben der Menschen, ebenso wie in der Gesellschaft, die nie aufgehört hat, Arbeitsgesellschaft zu sein. Und gerade weil die Ansprüche an Arbeit gewachsen sind, stellt sich die Frage nach ihrem Wesen und ihrem Wert umso dringlicher. Was also ist der Wert von Arbeit? Vor schnellen Antworten hier ein Haufen Fragen.





Arbeit und ihr Wert

Was ist Wert? Und woran bemisst sich der Wert von etwas?

Worin liegt der Wert von Arbeit?

Wann ist Arbeit etwas wert? Nach welchen Maßstäben beurteilen wir ihren Wert?

Wert und Sinn

Wann erleben Menschen ihre Arbeit als wertvoll?

Welche Arbeit erachten wir als wichtig? Und ist dies ein Maßstab für den Wert dieser Arbeit?

Warum überhaupt ist in unserer Gesellschaft die eine Arbeit mehr wert als die andere?

Was bedeutet es, wenn wir sagen, Arbeit sei wertvoll? Und was, sie sei sinnvoll? Oder meint das dasselbe?

Worin liegt der Sinn von Arbeit?

Arbeit und Sinn: In welchem Verhältnis stehen die beiden Begriffe zueinander?

Arbeit mit Sinn: Ist es das, was wir erstreben? Kann Arbeit unser Glück befördern?

Hat Wert mit Werten zu tun?

Arbeit ohne Wert

Gibt es Arbeit, die nichts wert ist? Welche ist das?

Gibt es Arbeit, die wertvoll ist, aber nichts wert?

Welche Begriffe gibt es für Arbeit, die nichts wert ist?

Was ist mehr wert: Wert oder Sinn?

Arbeit, unsichtbar

Gibt es Arbeit, die unsichtbar ist? Die nicht gesehen wird, nicht als Arbeit anerkannt?

Was bedeutet es, wenn Arbeit unsichtbar bleibt? Ist sie dann nichts wert?

Was bedeutet es für eine Gesellschaft, wenn geleistete Arbeit nicht gesehen und ihr kein oder nur geringer Wert beigemessen wird? Und was für die Menschen, die diese Arbeit leisten?

Wenn manche Arbeit unsichtbar bleibt, im Hintergrund -welche ist dann sichtbar? Welche Arbeit steht in unserer Gesellschaft im Vordergrund?

Und warum gibt es diese unterschiedliche Wahrnehmung und Wertschätzung von Arbeit?

Arbeit und Zeit

Ist Zeit ein Maß für den Wert von Arbeit?

Welchen Wert hat Zeit?

Ist Freizeit wertvoller als Arbeit, wo sie doch frei davon ist? Ist sie mehr wert?

Und warum überhaupt unterscheiden wir zwischen Arbeit und Freizeit?

Arbeit, Leistung, Wertschöpfung

Ist Wertschöpfung ein Maß für den Wert von Arbeit?

Und Leistung? Woran bemisst sich Leistung? Ist diese ein Maßstab für den Wert von Arbeit?

Und was, wenn Leistung unsichtbar bleibt, weil Arbeit nicht gesehen wird?

Und Anstrengung? Warum ist anstrengende körperliche Arbeit in unserer Gesellschaft weniger wert und geringer bezahlt als geistige?

Was ist Arbeit, was Beschäftigung? Ist Arbeit etwas anderes als Beschäftigung? Oder nur ein anderer Begriff?

Gibt es eine Form von Beschäftigung, die nicht für irgendjemanden Arbeit ist?

Was überhaupt ist Arbeit? Ist nur das Arbeit, was Wert schafft?

Vom Wollen, der Ruhe und dem Flow

Sind Ruhezeiten Teil der Arbeit? Allgemeiner noch: Ist Ruhe Arbeit? Und Müßiggang und Kontemplation? Sind sie auch Arbeit beziehungsweise Teil von ihr, wo sie doch Kreativität befördern?

Ist Lernen Arbeit?

Ist Arbeit wertvoller, wenn sie im Flow getan wird?

Arbeit, die ich wirklich, wirklich will: Ist sie mehr wert als Arbeit, die getan werden muss? Ist es das, was Arbeit wertvoll macht? Liegt Sinn in der Arbeit selbst - oder darin, dass ich sie tun will?

Wert und Mehrwert

Schließlich: Warum sprechen wir so viel vom Wert von Arbeit und nicht (mehr) vom Mehrwert, den sie schafft? Und wohin er fließt?

Und wie konnte die herrschende Wirtschaftslehre auf die Idee kommen, der Wert von Arbeit drücke sich allein darin aus, was auf dem Markt für sie bezahlt wird?