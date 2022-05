Einiges zu tun Das nachhaltige Büro - ein Interview mit Yvonne Zwick Interview: Winfried Kretschmer Mit 15 Millionen Büroarbeitsplätzen deutschlandweit ist das Büro ein zentraler Posten für Klimaschutz und Ressourcenschonung in Unternehmen. Das nachhaltige Büro ist jedoch mehr. Es wird zur Schnittstelle ökonomischer, ökologischer, sozialer und kultureller Belange. Es geht auch um Gesundheit und Zufriedenheit der Mitarbeitenden. Und um ihre Beteiligung. Engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind entscheidend für den Erfolg eines nachhaltigen Bürokonzepts, sagt eine Expertin.

Yvonne Zwick ist seit Anfang 2021 Vorsitzende des Bundesdeutschen Arbeitskreises für Umweltbewusstes Management e. V. (B.A.U.M.). Zuvor war die studierte Theologin als stellvertretende Generalsekretärin des Rats für Nachhaltige Entwicklung (RNE) tätig. Auf den Change Revolution Days 2022 spricht sie zum Thema "The Sustainable Office - Was hat Nachhaltigkeit mit Büros zu tun?"



Frau Zwick, sagen Sie bitte: Was lässt sich für den Klimaschutz im Büro tun?

Die zunehmende Digitalisierung und die steigende Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) führen zu neuen Herausforderungen in Sachen Ressourceneffizienz, Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen. Daher kommt dem Thema Green IT und einer klugen, nachhaltigen Nutzung digitaler Technologien eine immer größere Bedeutung zu - gerade auch im Büro. Der Ressourcenbedarf für den Betrieb der IKT-Infrastruktur ist nicht nur zu einem bedeutsamen ökologischen Faktor geworden. Ressourcenschonende IT-Strukturen von Hardware über Software bis hin zu nachhaltigen Rechenzentren und Stromanbietern bieten auch wirtschaftliche Vorteile. So kann der Einsatz von Green IT für Unternehmen ein Wettbewerbsfaktor sein. Achten sie zudem noch auf die soziale Komponente, kann dies der Markenbildung dienen und damit die Marktpositionierung positiv beeinflussen.



Nachhaltigkeit ist ein umfassenderer Ansatz. Was bedeutet Nachhaltigkeit im Büro?

Ökonomische und ökologische Aspekte spielen in Büros eine wichtige Rolle. Ergänzt um soziale und kulturelle Aspekte, werden alle Dimensionen der Nachhaltigkeit angesprochen. Und für alle diese Dimensionen gibt es vielfältige Ansatzpunkte im Büro. Dies spiegelt auch der Fragebogen unseres Wettbewerbs "Büro & Umwelt" wider, der sich auf vielfältige umweltbezogene und sozial gerechte Themengebiete bezieht: von der Büroorganisation bis zur Verpflegung im Büro. Der Fragebogen dient nicht nur der Ermittlung preiswürdiger Unternehmen, sondern kann auch als Checkliste zur Überprüfung des eigenen umweltverträglichen Verhaltens im Büro dienen. (*)



Was muss eine Nachhaltigkeitsstrategie fürs Büro umfassen? Welches sind die zentralen Handlungsfelder?

Zu den zentralen Handlungsfeldern eines nachhaltigen Büros gehören neben der eben angesprochenen nachhaltigen Informations- und Kommunikationstechnologie (Green & Social IT) die umweltfreundliche und gesunde Gestaltung von Gebäuden und Räumen (Green Building) sowie ein nachhaltiges Nutzerverhalten (Green Behaviour).

Entscheidenden Einfluss auf Nachhaltigkeit im Büro haben auch Einkäuferinnen und Beschaffer von Büroprodukten und Dienstleistungen. Neben Verhaltensänderungen eröffnet sich hier der größte Handlungsspielraum. Im Idealfall sollte die nachhaltige Beschaffungspraxis in die umfassende Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens eingebettet sein. Die Beschaffung ist der Glaubwürdigkeits-Check für die unternehmerische Nachhaltigkeitsstrategie. Nicht nur wie Geld verdient wird, ist relevant, sondern auch, wofür es ausgegeben wird.



Was bringt mehr Nachhaltigkeit im Büro? Wo liegen die Vorteile?

Klare Vorgaben und Beschaffungsrichtlinien, die die Werte des Unternehmens widerspiegeln, erleichtern die Nachhaltigkeitsbemühungen des Einkaufs. Eine Nachhaltigkeitsstrategie fürs Büro bringt betriebswirtschaftliche Vorteile. Ein pfleglicher Umgang mit Ressourcen und Geräten, der Einsatz langlebiger und energieeffizienter Büroaustattung und nachhaltige Bürogebäude reduzieren Kosten und leisten einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz sowie zur Ressourcenschonung.

Durch die Nachfrage nach innovativen nachhaltigen Produkten kommt Unternehmen zudem eine entscheidende Funktion bei der Markteinführung dieser Produkte zu. Nachhaltige Beschaffung trägt so zur nachhaltigen Modernisierung der Wirtschaft bei und sichert Arbeitsplätze in Unternehmen, die es gut mit Mensch und Umwelt meinen.



Sie sagen, ein Green Office könne maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens beitragen. Woran lässt sich das festmachen?

Ein nachhaltiges Bürokonzept hat viele positive Effekte für das Unternehmen, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie das weitere Umfeld. Insgesamt kann man sagen, dass Büros bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie in der Unternehmenspraxis eine zentrale Rolle zukommt - allein schon deshalb, weil in Deutschland rund 15 Millionen Menschen im Büro arbeiten. Zudem bietet das "grüne Büro" auch eine hervorragende Möglichkeit, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens einzubeziehen. Wer das tut, hat einen wichtigen Schritt hin zu einer zukunftsfähigen Unternehmenskultur gemacht.

Dies wird zunehmend wichtig. Gerade für junge Menschen, aber auch für Kunden und Partner wird es immer wichtiger zu wissen, wie ein Unternehmen mit den Herausforderungen unserer Zeit umgeht. Laut einer Studie lassen sich bis zu 13 Prozent des Gesamtumsatzes auf ein positives Unternehmensimage zurückführen. Wer will das nicht? (**)



Und wo stehen wir? Wie ist es in Deutschland um die Nachhaltigkeit der Büros bestellt?

Eine aktuelle Umfrage zum Thema "Green Office" zeigt, dass es in Unternehmen bei der Nachhaltigkeitsstrategie für Office-Prozesse noch Potenzial für Verbesserung gibt. (***) Auf die Frage "Gibt es in Ihrem Büro eine Nachhaltigkeitsstrategie?" gab ein Drittel der 802 befragten Büroangestellten an, ihr Unternehmen würde keine Nachhaltigkeitsstrategie in den Büros verfolgen. Bei den kleineren Unternehmen mit 20 bis 49 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gab dies sogar fast die Hälfte an. Da ist einiges zu tun!



… da ist also noch Potenzial drin?

Jedes einzelne Büro für sich genommen mag wenig Einfluss auf das Umweltgeschehen haben, doch summieren sich die Wirkungen bei circa 15 Millionen Büroarbeitsplätzen in Deutschland zu gigantischen Größenordnungen. Im Zuge von Remote Work und flexiblen Arbeitsmodellen steigert sich das noch.



Sie hatten vorhin die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angesprochen. Welche Wirkungen hat ein nachhaltiges Bürokonzept auf die Belegschaft und die Qualität der Arbeitsplätze?

Studien belegen, dass die organisatorische, technologische und räumliche Gestaltung der Arbeitsumgebung einen enormen Einfluss auf die Belegschaft und damit auf das gesamte Unternehmen hat. Dabei bildet die Gestaltung einer nachhaltigen und innovativen Arbeitsumgebung ein wichtiges Instrument.

Im Recruiting sieht man, dass ein gesunder, nachhaltiger Arbeitsplatz ein wichtiges Entscheidungskriterium bei der Wahl des Arbeitsplatzes ist und so zur Attraktivität nachhaltig wirtschaftender Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt beiträgt. Zudem erhöht eine nachhaltige Atmosphäre am Arbeitsplatz den Wohlfühlfaktor bei den Mitarbeitenden - was wiederum zu einer besseren und produktiveren Arbeit führt. Emissionsarme Geräte steigern wiederum Gesundheit und Zufriedenheit der Mitarbeiterïnnen, Krankheitstage und Fluktuation sinken.



Und was empfehlen Sie Unternehmen, die ernst machen wollen mit einem nachhaltigen Bürokonzept?

Ganz einfach: anfangen und sich dann kontinuierlich verbessern. Am Anfang muss noch nicht alles perfekt sein. Wichtig ist, sich auf den Weg zu machen. Bei einem so großen Handlungsfeld gibt es immer noch etwas zu verbessern. Zu diesem Schluss kommen auch die Teilnehmer des Wettbewerbs "Büro & Umwelt" alle Jahre wieder und freuen sich über den Ansporn, besser zu werden. Insgesamt zeigt sich: Engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind entscheidend für den Erfolg eines nachhaltigen Bürokonzepts.



Die Veränderungen in der Arbeitswelt weisen in Richtung mehr Mitsprache, mehr Autonomie und Selbstorganisation der Mitarbeitenden. Ist deren Beteiligung und Einbeziehung auch von Bedeutung für die Gestaltung einer Nachhaltigkeitsstrategie fürs Büro?

Bei den Mitarbeiterïnnen ein Bewusstsein für mehr Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu wecken, ist eine entscheidende Voraussetzung, um als Unternehmen erfolgreich nachhaltig zu wirtschaften. Mitunter gibt es auch Übertragungseffekte durch die Einübung alltäglicher Nachhaltigkeit in andere Lebensbereiche. Dass wir diese brauchen, auf allen Ebenen, in allen Bereichen, steht außer Frage.



