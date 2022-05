Change Revolution Days 2022 Zukunftskongress für Transformation und Management Unleashing Human Superpower - außergewöhnliche Fähigkeiten von Menschen in Organisationen freisetzen. Das ist das Motto der Change Revolution Days am 30. und 31. Mai 2022 in Berlin. Im Mittelpunkt: kluge Arbeitskonzepte, neue Führungsprinzipien und mutige Strukturen.

Unternehmen und Organisationen erleben derzeit fundamentale Transformationsprozesse: Die Arbeitswelt wird immer hybrider, die beschleunigte Digitalisierung fordert massiv zum Umdenken auf und die Bedürfnisse ändern sich permanent und unvorhersehbar.

Als Folge werden Geschäftsmodelle umgeworfen, neue Technologien implementiert und KPIs laufend überarbeitet. In den vielschichtigen Veränderungsprozessen bleibt nur der größte und wichtigste Performance-Hebel oftmals auf der Strecke: der Faktor Mensch!

Auf den Change Revolution Days erfahren Sie, wie Sie das innere Kapital Ihres Unternehmens aktivieren und echte Superkräfte wecken. Unter dem Motto "Unleashing Human Superpower - Außergewöhnliche Fähigkeiten von Menschen in Organisationen freisetzen" erhalten Sie neue Impulse, die den Unterschied machen: von klugen Arbeitskonzepten über neue Führungsprinzipien bis zu mutigen Strukturen.

Brave Teams - Erfolgsprinzipien für Führung und Zusammenarbeit: Leadership und Teamwork sind die Schlüssel produktiver Unternehmen. Was unterscheidet durchschnittliche Teams von solchen, die das Außergewöhnliche schaffen? Welche Rolle spielen Hierarchien. Wie kann Eigenverantwortung gefördert werden? Und was zeichnet zukunftsorientierte Führung aus?

Strong People - Der Mensch macht den Unterschied: Es ist höchste Zeit, den Menschen als stärksten Performance-Hebel von Organisationen ganz oben auf die Agenda zu setzen. Wie kann das riesige Potenzial an Engagement und Einsatzbereitschaft entfacht werden? Wie kann Arbeit sogar gesundheitsfördernd wirken? Was bietet die Glücksforschung zur Steigerung der Produktivität?

Great Workplace - Effiziente Zusammenarbeit auf Nähe und Distanz: In der neuen Arbeitswelt sind Flexibilität und der richtige Mix zwischen analoger und digitaler Zusammenarbeit gefragt. Wie sehen kluge, hybride Arbeitskonzepte aus? Wie steht es um die Zukunft der Büroarbeit? Und was sind die Erfolgsfaktoren für erfolgreiche Zusammenarbeit auf Nähe und Distanz?

Colorful Culture - Unternehmenskultur als Katalysator echter Veränderung: Die Fähigkeit, sich schnell auf Veränderungen einzustellen, ist maßgeblich von der gelebten Unternehmenskultur abhängig. Doch wie lässt sich eine seit Jahren bestehende Unternehmenskultur nachhaltig und wirksam ändern? Welche Rolle spielen Diversität und Regelbrüche hierbei?

Nehmen Sie sich zwei Tage Zeit und tanken Sie neue Impulse auf den Change Revolution Days am 30. und 31. Mai 2022 in Berlin. Es erwarten Sie Best Practices und spannende Vorträge zu den Top-Themen rund um Business Transformation und Personalmanagement.

Neben dem spannenden Fachprogramm erwarten Sie auch Highlights wie Speed-Dating-Zones, ein tänzerisches Rahmenprogramm und eine entspannte Abendveranstaltung mit vielen Möglichkeiten zum Netzwerken.

