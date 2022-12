Arbeit und ihr Wert Freiräume (Un)Conference in Graz 12./13. Juni 2023 Von Manuela Grundner und Gregor Karlinger Zum achten Mal bereits findet 2023 die Freiräume (Un)Conference in Graz statt - Österreichs größte Veranstaltung zu neuen Organisations- und Arbeitsformen in Unternehmen. In diesem Jahr geht es um Wert von Arbeit.

Als Schwerpunkt der Freiräume 2023 stellen wir uns die Frage nach dem Wert von Arbeit.

Die Idee dazu ist uns gekommen, weil wir das Gefühl haben, dass sich der Wert von Arbeit gerade in vielerlei Hinsicht verändert. Immer mehr Menschen stellen sich beispielsweise die Frage, welchen Wert sie aus ihrer Arbeit ziehen (möchten), ganz abseits vom Geld am Ende des Monats. Stärker thematisiert wird in unserer Gesellschaft aktuell auch wieder die ungleiche finanzielle Bewertung von Arbeit - sei es zwischen Branchen, zwischen Hierarchiestufen in Unternehmen oder zwischen den Geschlechtern. Und dann ist da noch die grundsätzliche Frage, was wir denn überhaupt als Arbeit ansehen - beispielsweise in Abgrenzung zur Freizeit oder zu einem Ehrenamt.

Im Folgenden geben wir euch einen Überblick, was eingehende Gespräche zwischen uns, Manuela und Gregor, bisher an Unterthemen und Fragestellungen zutage gefördert haben. Das ist ganz bestimmt keine erschöpfende Ausleuchtung des Schwerpunkts, soll dir jedoch dabei helfen, dich zu orientieren und eigene Fragestellungen zu finden.

Wie kompensieren wir geleistete Arbeit?

Traditionell gibt es in unserer stark von Arbeit geprägten Gesellschaft so etwas wie ein Grundübereinkommen, dass Arbeit mit einer wie auch immer gearteten Entlohnung kompensiert wird. Rund um diesen Tauschhandel tun sich für uns eine Reihe von Fragen auf, beispielsweise:

Welche Einflussfaktoren führen dazu, dass Arbeit als teuer beziehungsweise billig bewertet wird? Wo ändert sich das gerade?

Inwieweit ist verbrachte Zeit eine sinnvolle Messgröße für Arbeit? Welche Alternativen gibt es?

Warum gibt es Freiwilligenarbeit? Wird diese kompensiert? Und wenn, wie?

Warum wird Arbeit in unterschiedlichen Branchen monetär so unterschiedlich bewertet?

Warum verdienen Führungskräfte in manchen Organisationen hundertmal mehr als so manche Mitarbeitende?

Noch mehr Fragen in diese Richtung findest du in diesem Bild:

Welchen Wert ziehen wir aus Arbeit, die wir leisten?

Wenn wir selbst eine Arbeit machen, ziehen wir daraus für uns einen Wert. Denn ansonsten würden wir die Arbeit wohl kaum ausführen. Eine Form von Wert ist die finanzielle Abgeltung, die wir für unsere Arbeit bekommen. Für die meisten von uns ist das jedoch nur ein Aspekt unter mehreren. Fragen, die sich bei uns aus diesem Blickwinkel ergeben, sind beispielsweise:

Wann fühlt sich erbrachte Arbeit für uns als wertvoll an?

Was sind unterschiedliche Währungen (abseits von Geld)?

Warum definieren sich so viele Menschen über ihre Arbeit? Was ist daran wichtig?

Wie kommt es zum Begriff "Bullshit-Arbeit"? Was verstehst du darunter?

Wie wichtig ist Sinnerleben in der Arbeit?

Noch mehr Fragen in diese Richtung findest du in diesem Bild:

Was sehen wir überhaupt als Arbeit?

Und dann ist da noch die grundsätzliche Frage: Was ist denn überhaupt Arbeit? Wir machen ja vieles in unserem Leben, aber wann wird aus einer Tätigkeit, die wir ausüben, Arbeit? Diese Fragen sind uns rund um diese Facette beispielsweise eingefallen:

Warum unterscheiden wir zwischen Arbeit und Freizeit?

Was ist uns abseits von Arbeit etwas wert?

Sind Müßiggang beziehungsweise Kontemplation auch (Teil von) Arbeit?

Warum wird manche Arbeit finanziell abgegolten, andere nicht?

Wie unterscheiden wir Beschäftigung von Arbeit?

In diesem Bild findest du noch weitere Fragen, die in diese Richtung gehen:

Wer nimmt teil?

Die Freiräume (Un)Conference spricht Menschen an, die mitwirken wollen, Organisationen der Zukunft zu erdenken, zu erproben und Stück für Stück Wirklichkeit werden zu lassen. Der 12. und 13. Juni 2023 wird damit zu einem Begegnungsraum, in dem sich eine sehr bunte Mischung von Menschen mit unterschiedlichen Vorerfahrungen treffen: Leute, die mit dem Status quo in ihrem Umfeld unzufrieden sind, werden auf Praktiker*innen aus Pionierorganisationen treffen, die ihre Erfahrungen mit neuen Wegen der Organisationsgestaltung teilen. Neugierige holen sich Input von alten Hasen. Unkonventionelle Denker*innen finden Sparringspartner für ihre Ideen. Umsetzer*innen finden konkrete Gestaltungsansätze für die nächsten Schritte - hin zu einem Arbeiten auf Augenhöhe.