Liebe Leser, unser Schwerpunkt liegt dieses Mal im Partnerforum.



Die Arbeitswelt verändert sich rasant und grundlegend. Dieser Wandel in allen Bereichen von Organisation und Zusammenarbeit ist so tiefgreifend, dass sich von einer Revolution sprechen lässt - das ist die These hinter den Change Revolution Days 2022. Die Tagung beleuchtet diesen Wandel in vier Themenbereichen: Teams, People, Workspace, Culture. changeX begleitet die Veranstaltung mit vier Interviews zu den Schwerpunktthemen:



Ana-Cristina Grohnert vom Verein Charta der Vielfalt zeigt, warum Diversität entscheidend ist für Kreativität und Innovationsfähigkeit von Unternehmen. Ihr Plädoyer ist deshalb: Mehr Vielfalt wagen.



Yvonne Zwick vom Bundesdeutschen Arbeitskreises für Umweltbewusstes Management, zeigt, wie das Nachhaltige Büro zur Schnittstelle ökonomischer, ökologischer, sozialer und kultureller Belange im Unternehmen wird.



Daniel Florian von Dropbox plädiert dafür, Hybride Arbeit ernst zu nehmen und das Büro grundlegend neu zu denken: nicht länger als Arbeitsort, sondern als Ort für Kollaboration und soziale Interaktion.



Die Soziologin Hilke Brockmann schließlich widmet sich dem Thema Happy Work. Sie sagt: Unternehmen tun gut daran, auf Zufriedenheit und Glück ihrer Mitarbeiterïnnen zu achten. Und erläutert, warum und wie.



Alle vier Beiträge eint, dass sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Mittelpunkt rücken. Auf sie kommt es entscheidend an, wenn es darum geht, Veränderungen umzusetzen. Vielleicht die eigentliche Revolution.



Eine inspirierende Lektüre wünscht

Winfried Kretschmer

changeX





Unsere Themen Ana-Cristina Grohnert: Mehr Vielfalt wagen

Yvonne Zwick: Einiges zu tun

Daniel Florian: Das Büro neu denken

Hilke Brockmann: Die Mitarbeiterïnnen fragen



Zitat "Eine Vielfalt an Lösungen bekommen wir nur durch eine Vielfalt an Menschen, die nach diesen Lösungen suchen." Ana-Cristina Grohnert: Mehr Vielfalt wagen "Engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind entscheidend für den Erfolg eines nachhaltigen Bürokonzepts." Yvonne Zwick: Einiges zu tun "Heute sollte das Büro nicht mehr ein Ort für die Maximierung von Produktivität sein, sondern ein Ort für Kollaboration und soziale Interaktion." Daniel Florian: Das Büro neu denken "Die Mitarbeiterïnnen können selbst am besten beurteilen, wie gut sie sich an ihrem Arbeitsplatz fühlen und was verändert werden müsste, damit ihre Zufriedenheit steigt." Hilke Brockmann: Die Mitarbeiterïnnen fragen