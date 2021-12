Führungsaufgabe Klimaschutz Klimaschutz für Unternehmen - Ferry Heilemanns Climate Action Guide Rezension: Winfried Kretschmer Der Serial Entrepreneur und Klimaaktivist Ferry Heilemann präsentiert ganz konkrete, einfache und nachvollziehbare Handlungsempfehlungen, wie Unternehmen ihre klimaschädliche Wirkung reduzieren können - eingebettet in ein neues Modell für einen nachhaltigen Kapitalismus. Für Unternehmen das Ratgeberbuch der Stunde.

Das ist unmissverständlich: Wer das Buch aufschlägt und die erste Seite mit dem Innentitel umblättert, sieht sich mit einer grünen Doppelseite konfrontiert. Links steht: "Klimaschutz für Unternehmen. Konkret. Nachhaltig. Wirksam." Und rechts prangt ein großformatiger Abspielbutton, wie man ihn von den Videos kennt. Es geht also darum, zu beginnen. Endlich ernst zu machen mit dem Klimaschutz. Jetzt geht es ums Handeln: Action! Das ist die glasklare Botschaft dieses Buches.

Jedoch ist es kein blinder Aktionismus, den der Serial Entrepreneur und Klimaaktivist Ferry Heilemann predigt. Und auch kein Nachhaltigkeitswischiwaschi, wie man es aus den entsprechenden Konzernreports kennt. Heilemann setzt sich ein für ein neues Betriebssystem, das den überkommenen Finanzkapitalismus ablöst und die Interessen aller Menschen, des Planeten und der Wirtschaft in Einklang bringt: Impact Capitalism. Das Ziel: eine neue Art von Kapitalismus zu schaffen, der von einem sozialen Zweck durchdrungen ist. Heilemann plädiert auch nicht für Disruption oder Revolution, sondern für eine schnelle, zielgerichtete Transformation hin zu diesem neuen Modell.

Treiber dieses Wandels sind für den Autor zum einen Pionierunternehmen, die mehr als ihren eigenen Umsatz im Sinn haben und die mit ihrem Handeln ihre Wettbewerber "dazu zwingen, rasch nachzuziehen". Zum anderen sieht er (wie übrigens auch Jeremy Rifkin) private wie institutionelle Investoren als Treiber des Wandels, aus ethischen Gründen, vor allem aber ganz einfach unternehmerischem Risikokalkül folgend: "Weil sie mit ihren Anlageentscheidungen eine mittel- und langfristige Perspektive einnehmen müssen, drängen sie darauf, dass sich Vorstände und Unternehmen im nachhaltigen Sinne zukunftsfähig aufstellen und damit klimabedingte finanzielle Ausfallrisiken minimieren."

Klimaschutz als Kernaufgabe der Unternehmensführung

Nach einem sehr kompakt-informativen Einführungsteil geht es ran an die Climate Action, laut UN-Generalsekretär António Guterres "the barometer of leadership in today’s world". Der Werkzeuge-Teil des Buchs beginnt mit einem Kapitel über Messverfahren zur Bestimmung der Klimawirkung von Staaten wie Organisationen und über Standards für das Reporting - für Unternehmen so etwas wie die Kennzahlen für die CO2-Reduzierung, die sich ja als Streben nach mehr Effizienz begreifen lässt und sich somit in die Leitlinien der Unternehmensführung einordnet. Effizienter werden, das ist es doch, was Unternehmen können.

Dieses Vertrauen in die unternehmerische Schaffenskraft und Umsetzungsstärke gibt dem Buch seinen Schwung. Unternehmer verfügten "über vergleichsweise große Hebel und Gestaltungsspielräume", schreibt Heilemann. "Sie können Entscheidungen von großer Tragweite schnell umsetzen und sind es gewohnt, dies auch zu tun. Meine Hoffnung ist deshalb, dass ein entscheidender Impuls zur Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft aus dem Unternehmertum kommt."

Das Kapitel schließt mit den ersten Schritten in Richtung Klimawirksamkeit: den CO2-Fußabdruck des Unternehmens bestimmen und die größten CO2-Treiber ermitteln, die Werte mit den entsprechenden Kennzahlen in der Branche vergleichen, Ziele für die CO2-Reduzierung in den nächsten Jahren definieren - und nicht zuletzt damit beginnen, einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen.

Nachdem damit die Werkzeuge bereitliegen, gibt der Autor in zwei aufeinander aufbauenden Kapiteln ganz konkrete Handlungsempfehlungen, zunächst für den richtigen Einstieg "Climate Action leicht gemacht", dann für Fortgeschrittene zum Thema Maximierung des Impacts. Für die meisten Unternehmen dürfte vor allem dieser Teil mit den schnell umsetzbaren Climate-Action-Tipps interessant sei: Für die Bereiche Energie, Mobilität, Ernährung, Finanzen, Büro, Rohstoffe, Logistik und Kompensation bietet das Buch ganz konkrete, einfache und nachvollziehbare Handlungsempfehlungen, wie Unternehmen ihre klimaschädliche Wirkung reduzieren können. Von A wie Atmosphäre bis Z wie Zero Waste.

Uuuuund Action!

Als Beispiel die Action-Tipps zum Thema Ernährung: Sicherstellen, dass in der Kantine "immer mehr oder nur noch vegetarische, ökologische, saisonale und lokal erzeugte Gerichte serviert werden", Lebensmittelverschwendung minimieren, nur noch Leitungswasser als Trinkwasser verwenden, Plastikverbrauch reduzieren und nur noch vegetarische Gerichte für geschäftliche Essen erstatten.

Im Bereich Mobilität "haben Unternehmen gleich eine doppelte Chance", schreibt Heilemann: "Sie können beeinflussen, wie ihre Angestellten täglich zur Arbeit kommen, und sie können die Regeln für ihre Geschäftsreisen neu gestalten." Von "weniger reisen" über "Zug vor Flug" bis hin zu mehr Homeoffice reichen die Empfehlungen.

Der Autor präsentiert stets die naheliegenden Standardlösungen, die nicht vergessen werden dürfen, geht mit seinen Vorschlägen aber immer auch ein Stück weit in den Bereich weiter reichender Lösungen. Beispiel Büro: "Dematerialisierung durch Digitalisierung und New Work bringt Wohlbefinden."

Das führt hin zum Teil für Fortgeschrittene. So reizvoll es ist, schnell ins Handeln zu kommen, so wenig schadet es, immer mal wieder dorthin zu blättern. Denn da geht es darum, Klimaschutz nicht nur als einsame Aktion der Unternehmensführung zu begreifen, sondern systematisch die Stakeholder des Unternehmens mit einzubeziehen: "Aktivieren Sie Ihre Mitarbeiter! Binden Sie Kunden und Partner ein! Zeigen Sie Haltung!"

Für Unternehmen das Ratgeberbuch der Stunde.