Führung, Entscheidung - und KI Die technisch-intelligente Koproduktion organisationaler Wirklichkeit Von Martin Roeder, Herbert Schober-Ehmer und Michael von Kutzschenbach Künstliche Intelligenz ist allgegenwärtig. Zunehmend wird KI eingesetzt, auch in Organisationen. Und wie im Leben der Menschen verändert ihre Nutzung auch hier Denkweisen, Praktiken, Prozesse und Routinen - oft unbemerkt und unbeachtet. Mit KI wandelt sich die Organisation rapide. Die technisch-intelligente Koproduktion organisationaler Wirklichkeit rührt an den Kern von Führung und Entscheidungsfindung. Je mehr die neuen technischen Möglichkeiten den Möglichkeitsraum von Effizienz und Wissen erweitern, desto mehr wird Führung zur Kunst der Begrenzung. Begrenzung heißt: KI übernimmt das Berechenbare. Führung bleibt beim Unentscheidbaren. Bei den wirklich wichtigen Entscheidungen.

KI ist, seit sie uneingeschränkt verfügbar wurde, innerhalb kürzester Zeit in fast allen Lebensbereichen allgegenwärtig geworden. Sie wird offen oder verdeckt in Produkten eingesetzt, offen oder verdeckt in den Social Media, offen oder verdeckt in Unternehmen und zivilen und staatlichen Organisationen. Und sie dient uns als tägliche Infobox, als Sparringspartner oder Ratgeber in vielen Wissens- und Lebensfragen. Die Chancen dieser Entwicklung sind unermesslich, die Risiken unüberschaubar. Sie müssen eingehegt werden, ohne dabei Räume für Entwicklung zu schließen - in Organisationen ist das aktuell eine Führungsaufgabe höchster Priorität.

In heutigen Systemen militärischer Einsatzsteuerung hat sich die Logik von Entscheidungen durch die Beteiligung von KI bereits deutlich verschoben. Daten aus unterschiedlichsten Quellen werden in Echtzeit zusammengeführt, Muster erkannt, Ziele priorisiert, Handlungsoptionen berechnet. Systeme schlagen vor, was als Nächstes zu tun ist - und sie tun das mit einer Geschwindigkeit, die menschliche Verarbeitungskapazität deutlich übersteigt. Entscheidungen, die früher Zeit für Abwägung ließen, verdichten sich auf Sekunden. Der Mensch ist formal noch Teil dieses Prozesses. Er bestätigt, gibt frei, trägt Verantwortung. Und doch stellt sich eine entscheidende Frage: Wie frei ist eine Entscheidung noch, wenn ihre Voraussetzungen bereits vollständig durch ein System vorstrukturiert sind? Wenn Optionen gefiltert, Risiken bewertet und Prioritäten gesetzt sind, bevor der Mensch überhaupt eingreift?

Die einschlägigen Regelwerke sprechen hier von Meaningful Human Control. Diese soll garantieren, dass in der im angelsächsischen Raum so genannten "Kill Chain" letztlich der Mensch entscheidet - über Leben und Tod, über Recht und Unrecht. Darüber, ob getan werden darf, was die KI empfiehlt. "Meaningful" bedeutet hier, dass die menschliche Beteiligung, die Kontrolle tatsächlich relevant ist, nicht nur symbolisch, nicht ein reines Absegnen automatisch generierter Empfehlungen. Drei Kriterien gelten dabei. Erstens: Der Mensch muss verstehen und vorhersagen können, was das System tut, sobald es autonom operiert. Zweitens: Ein laufender Prozess muss jederzeit beeinflussbar, mindestens aber zu stoppen sein. Und drittens: Sollte etwas schieflaufen, dann hat der Mensch, der eine Handlung im Kriegsgeschehen freigegeben hat, die Verantwortung dafür zu übernehmen.

Eine Mädchenschule ist mit Sicherheit kein legitimes militärisches Ziel. Der US-amerikanische Angriff auf eine solche Schule am ersten Tag des Iran-Kriegs, bei dem rund 170 Menschen starben, darunter viele Kinder, hätte nicht erfolgen dürfen. Indizien deuten darauf hin, dass eine KI die Bombardierung aufgrund veralteter Daten empfohlen hat. Der Mensch hat nicht geprüft und dort versagt, wo Daten nicht aktualisiert wurden. Allein die bloße Präsenz eines Menschen im KI-begleiteten Entscheidungsprozess sagt noch nichts darüber aus, in welchem Maße dieser Prozess tatsächlich von ihm gestaltet wird und überhaupt gestaltbar ist. Und Verantwortung lässt sich in gestaffelten, simultanen und skalierbaren Entscheidungsketten nicht immer zuordnen. Es ist ein Unterschied, ob jemand entscheidet - oder ob er eine bereits strukturierte Entscheidung bestätigt.

Was in militärischen Kontexten mit besonderer Schärfe sichtbar wird, ist kein Sonderfall. Hier zeigt sich verdichtet, was sich in Organisationen aller Art beobachten lässt. Längst analysieren KI-Systeme Märkte, priorisieren Bewerber, formulieren Strategien, strukturieren Probleme und schlagen Lösungen vor. Sie greifen in genau jene Tätigkeiten ein, die traditionell zum Kern von Führung gezählt wurden. Meaningful Human Control, in zivilen Organisationen das Prinzip des "Human in the Loop", ist keineswegs garantiert - und schon jetzt keine Selbstverständlichkeit.

Daraus ergibt sich eine naheliegende Frage: Wenn Systeme immer besser darin werden, Informationen zu verarbeiten, Muster zu erkennen und Optionen zu bewerten - werden sie dann nicht zwangsläufig auch Führungsentscheidungen übernehmen? Diese Frage ist verständlich. Aber sie greift zu kurz. Denn sie beruht auf einer Annahme, die lange plausibel war und heute brüchig wird: dass Führung im Kern eine Frage besserer Information und klügerer Entscheidung sei. Wer mehr weiß, so die implizite Logik, kann besser entscheiden - und wer besser entscheidet, führt. Unter Bedingungen von KI zeigt sich, dass diese Gleichung nicht mehr aufgeht. Führung besteht nicht nur darin, zwischen gegebenen Optionen zu wählen. Sie entscheidet auch darüber, welche Optionen überhaupt sichtbar werden, nach welchen Kriterien sie bewertet werden und welche Konsequenzen als akzeptabel gelten. Führung stellt demnach nicht nur Entscheidungen bereit - sie strukturiert die Bedingungen, unter denen Entscheidungen zustande kommen. Es stellt sich deshalb heute die Frage, was mit Führung geschieht, wenn Systeme beginnen, die Voraussetzungen und Möglichkeiten des Entscheidens selbst mitzugestalten.

Darin liegt die eigentliche Herausforderung. Je mehr KI mitdenkt, desto weniger geht es darum, einzelne Entscheidungen zu kontrollieren. Sondern darum, die Architektur und den Prozess des Entscheidens selbst zu verstehen und zu gestalten.

Führung entscheidet zunehmend nicht mehr im System -

sondern über das System des Entscheidens.





I. KI IN ORGANISATIONEN

Werkzeug oder Kommunikationsereignis?

Wenn über künstliche Intelligenz in Organisationen diskutiert wird, greifen Beteiligte gern zur Werkzeugmetapher. KI erscheint dann als besonders leistungsfähiges Instrument: schneller, präziser und umfassender als alles, was zuvor zur Verfügung stand. Ein Werkzeug, das Entscheidungen vorbereitet, Analysen beschleunigt und Prozesse optimiert. Diese Vorstellung ist ebenso naheliegend wie irreführend. Man benutzt Werkzeuge für genau umrissene Aufgaben. Man nutzt den Schraubendreher für die Schraube. Und legt ihn beiseite. Seine Aufgabe endet dort. Er nutzt sich ab, wird stumpf und rund, aber er reagiert nicht, verändert seine Einsatzmöglichkeiten nicht durch Interaktion. Künstliche Intelligenz verhält sich anders. Sie antwortet, variiert, schlägt Alternativen vor, strukturiert Probleme neu. Sie wird nicht einfach eingesetzt - sie wird wie ein Gesprächspartner, manchmal wie ein geheimnisvoller Brieffreund, manchmal wie eine aussagefähige Kollegin angesprochen.

Im organisationalen Alltag zeigt sich dieser Einsatz von KI sehr konkret. Mitarbeitende formulieren Fragen, verfeinern ihre Eingaben, reagieren auf Antworten, korrigieren, präzisieren, probieren erneut. Es entsteht ein dialogischer Prozess, der in seiner Form kaum von menschlicher Kommunikation zu unterscheiden ist. Die KI wird nicht wie ein Werkzeug behandelt, sondern wie ein Gegenüber, dessen Beiträge (wenn auch auf gänzlich intransparente Weise entstanden) anschlussfähig sein können - und damit wirksam werden.

Das allein wäre noch kein grundlegender Unterschied. Auch in der Kommunikation zwischen Menschen operieren wir mit Blackboxes. Wir wissen nie genau, wie unser Gegenüber zu seinen Aussagen kommt, wir können seine inneren Zustände nicht direkt einsehen. Und doch - wenn auch auf eher unwahrscheinliche Weise - funktioniert unsere Kommunikation, weil Äußerungen aneinander anschließen, weil sie aufgenommen, verarbeitet und weitergeführt werden. Entscheidend ist nicht das vollständige Verstehen, sondern die Anschlussfähigkeit der Kommunikation.

Organisationen entstehen genau aus solchen Anschlussprozessen. Sie bestehen nicht primär aus Menschen, sondern aus Kommunikationen, die sich selbst fortsetzen. Das, was kommuniziert, entschieden und weitergeführt wird, konstituiert das System.

Wenn KI in diese Kommunikationsprozesse eintritt, dann wirkt sie nicht von außen auf die Organisation ein. Sie wird vielmehr Teil der kommunikativen Operationen, durch die die Organisation sich selbst reproduziert und durch die sie ihre Lebensfähigkeit sichert. Ihre Vorschläge werden in der Organisation aufgenommen oder verworfen, ihre Formulierungen weiterverwendet, ihre Bewertungen in Entscheidungen übersetzt. KI verändert damit aufgrund ihrer technischen Möglichkeiten nicht nur die Geschwindigkeit oder Effizienz von Prozessen, sondern die Struktur dessen, was sagbar, denkbar und entscheidbar ist. KI wird damit Teil jener Kräfte, die einer Organisation Führungsleistungen bereitstellen, ohne zugleich Teil der formalen Führung zu sein.

Wenn KI bestimmte Ziele als plausibel darstellt, wenn sie bestimmte Optionen sichtbar macht und andere ausblendet, beeinflusst sie die Strategiebildung von Organisationen. Wenn sie Wissen weithin zugänglich macht und Expertise demokratisiert, kann sich verändern, wer in der Struktur als entscheidungsfähig wahrgenommen wird. Es werden nicht immer diejenigen sein, die zuvor fachliche Expertise bereitstellten und denen Führungsrollen zugewiesen waren.

Organisationen, die KI nutzen,

beginnen sich durch KI anders zu organisieren.

Das doppelte Beobachtungsverhältnis: Organisation und KI im Spiegel

KI ist kein Werkzeug. Sie schaut zurück. Sie schaut selbst auf ihre Nutzer. Organisation und KI treten in einen Spiegelraum ein, in dem beide Seiten - auf je unterschiedliche Weise - einander beobachten und in diesem Beobachten zugleich sich selbst verändern.

Um diese Dynamik zu verstehen, hilft eine einfache, aber folgenreiche Unterscheidung. Beobachtung erster Ordnung richtet sich auf einen Gegenstand, einen sachlichen Zusammenhang, eine Handlung: Man analysiert, bewertet, beschreibt. Beobachtung zweiter Ordnung hingegen richtet sich auf das Beobachten selbst: Man fragt, wer etwas wie beobachtet, welche Unterscheidungen getroffen werden, welche Perspektiven eingenommen werden - und welche nicht.

Organisationen sind mit dieser zweiten Form der Beobachtung vertraut. Sie reflektieren ihre Strategien, überprüfen ihre Entscheidungsprozesse, hinterfragen ihre kommunikativen Routinen. Mit dem Einsatz von KI gewinnt diese Form der Selbstbeobachtung jedoch eine neue Qualität. Das lässt sich in zwei alltäglichen Interaktionsbewegungen in KI-geprägten Umwelten fassen. Die erste Bewegung in dieser Interaktion ist uns vertraut: Organisationen, die KI-Systeme einsetzen, beobachten die KI, um deren Möglichkeiten zu erkennen und zu verstehen. Und, um den Einsatz von KI zu regeln, zu strukturieren oder auch nur zu diskutieren, machen sie sich selbst zum Gegenstand der Reflexion. "Wie arbeiten wir mit KI? Wann und für welche Zwecke genau setzen wir sie ein? Welche Veränderungen entstehen in unserer Kommunikation? Welche Personalanforderungen entstehen und können wir sie bedienen?" Fragen wie diese zielen auf Beobachtungen zweiter Ordnung.

Welche Fragen stellt die Organisation der KI - und welche stellt sie nicht? Welchen Ergebnissen vertraut sie - und welchen misstraut sie, ohne es genau begründen zu können? Wird die KI als hilfreiches Instrument behandelt, als verlässlicher Kommunikationspartner oder implizit als Autorität? Und wie wird mit Unsicherheit umgegangen - wird sie offen thematisiert oder stillschweigend übergangen? Plötzlich steht nicht mehr nur die Frage im Raum, was die KI leisten kann. Zum Thema wird nun, wer man selbst im Umgang mit ihr ist - oder vielleicht werden wird. Das kann Angst machen oder große Erwartungen wecken.

In diesen nicht mehr nur technischen Nutzerfragen zeigen sich organisationale Strukturen, die im Alltag oft unsichtbar bleiben. Eine Führungskraft, die beobachtet, dass KI-generierte Inhalte ungeprüft weitergereicht werden, lernt viel über die Qualität der KI und noch mehr über das Verhältnis der Organisation zu Autorität. Eine Organisation, in der Mitarbeitende systematisch darauf verzichten, heikle Fragen an die KI zu stellen, erfährt etwas über ihren eigenen Umgang mit Risiko, Verantwortung und möglicherweise auch Angst. Solche Einsichten lassen sich kaum gezielt erzeugen. Sie entstehen im Vollzug - im konkreten Umgang mit der Maschine. Die KI wird damit zum Anlass einer Form von Selbstbeobachtung, die ohne sie so nicht stattgefunden hätte.

Organisationen lernen im Umgang mit KI

weniger über die KI als über sich selbst.

Doch die Spiegelung verläuft nicht einseitig. Während die Organisation sich selbst im Umgang mit der KI beobachtet, geschieht auf der anderen Seite etwas, das sich nicht als Beobachtung im menschlichen Sinne beschreiben lässt, aber eine vergleichbare Wirkung entfaltet.

Künstliche Intelligenz erkennt Muster. Sie aggregiert Eingaben über Zeit, über Nutzer, über Kontexte hinweg. Sie reagiert nicht nur auf einzelne Anfragen, sondern auch auf Regelmäßigkeiten in diesen Anfragen. Die Promptkultur der Organisation und die Art, wie KI-Antworten durch die Organisation bewertet und korrigiert werden - all das hinterlässt Spuren im Verhalten der KI-Systeme. In dieser Interaktion wird durch die KI nicht nur verarbeitet, was eine Organisation tut, sondern auch, wie sie es tut. Wenn Prompts bestimmte Perspektiven systematisch bevorzugen, wenn Feedbackschleifen bestimmte Antworttypen verstärken, wenn Daten implizite Bewertungen enthalten, dann wird genau diese Metaebene Teil der Informationsverarbeitung der KI und ihrer eigenen Musterbildung.

Die KI reagiert nicht nur auf Inhalte,

sondern auf die Struktur der Beobachtung selbst.

Natürlich ist das keine Reflexivität im menschlichen Sinne. Die KI hat kein Bewusstsein, keine Intention, kein Verständnis ihrer eigenen Operationen. Aber funktional entsteht etwas, das der Beobachtung zweiter Ordnung bemerkenswert nahekommt: ein System, das nicht nur Verhalten verarbeitet, sondern auch die Muster, nach denen dieses Verhalten zustande kommt.

Damit schließen sich die beiden Bewegungen zu einer zirkulären Struktur. Die Organisation beobachtet die KI und erkennt dabei etwas über sich selbst. Die KI reagiert auf diese Muster und verstärkt oder verschiebt sie. In diesem Zusammenspiel entsteht eine rekursive Dynamik, in der sich Organisation und KI gegenseitig formen, ohne dass wir immer erkennen könnten, wie sich dieses Formen vollzieht.

Organisationen beobachten sich im Spiegel der KI -

und verändern dabei den Spiegel, in dem sie sich sehen.

Aus dieser Struktur ergeben sich Konsequenzen, die für Führung von unmittelbarer Bedeutung sind.

Erstens wirkt die KI als Verstärker dessen, was sie vorfindet. Eine Organisation mit unklaren Zielvorstellungen erhält keine Klarheit von der KI zurück. Sie erhält Variationen ihrer eigenen Unklarheit - nur schneller, konsistenter und überzeugender formuliert. Wer die Qualität der Antworten von KI beurteilt, beurteilt damit immer auch die Qualität der eigenen Voraussetzungen.

Zweitens entsteht mit der Zeit eine Form der stillen Koproduktion von Realität. Bestimmte Themen werden häufiger adressiert, andere geraten aus dem Blick. Bestimmte Lösungswege erscheinen plausibel, andere werden kaum noch in Betracht gezogen. Diese Verschiebungen erfolgen schleichend, ohne dass sie als Entscheidungen markiert werden. Sie sind das Ergebnis eines fortlaufenden Zusammenspiels von organisationalen Praktiken und algorithmischer Musterbildung - nicht unähnlich der Musterbildung in der zwischenmenschlichen Kommunikation.

Drittens verschieben sich Machtverhältnisse. Einfluss gewinnt, wer versteht, wie die Interaktion mit der KI strukturiert ist - wer also weiß, welche Eingaben zu welchen Ergebnissen führen, welche Feedbacks welche Effekte haben und wie sich Systeme in bestimmte Richtungen lenken lassen. Diese Kompetenz liegt nicht zwangsläufig bei formalen Führungskräften. Sie entsteht oft an den Rändern der Organisation, dort, wo mit den KI-Systemen tatsächlich operativ gearbeitet wird.

Und schließlich, viertens, eröffnet sich eine neue Form organisationalen Lernens. Wer die Interaktionen mit der KI nicht nur als Mittel zum Zweck betrachtet, sondern als Spiegel eigener Muster, kann systematisch erkennen, welche Annahmen, Routinen und blinde Flecken das eigene Handeln prägen. Die KI wird dann nicht nur zur Produktivitätsinfrastruktur, sondern zur Infrastruktur der Selbstbeobachtung.

All dies verdichtet sich in einer Zumutung, der sich Organisationen kaum entziehen können. Die Maschine antwortet nicht nur auf Fragen. Sie antwortet auf die Art, wie diese Fragen gestellt werden. Und in ihrer Antwort liegt immer auch ein Bild der Organisation selbst. Die Zumutung? Sie liegt in der - paradoxen - Vergrößerung des eigenen blinden Flecks.

KI hat die Tendenz, unsere Muster zu bestätigen.

Im Spiegel der KI sehen wir uns selbst und wissen nicht, was wir nicht sehen.





II. WAS KI KANN - UND WAS SIE NICHT KANN

Die Grenze der Delegation

Die Leistungsfähigkeit künstlicher Intelligenz legt eine bestimmte Schlussfolgerung nahe. Wenn Systeme schneller analysieren, präziser prognostizieren und konsistenter bewerten können als Menschen, dann scheint es nur folgerichtig, ihnen auch Entscheidungen zu überlassen. Was effizienter entschieden werden kann, so die implizite betriebswirtschaftliche Logik, sollte auch möglichst effizient entschieden werden. Künstliche Intelligenz ist in genau diesen Leistungen außerordentlich stark. Sie kann große Datenmengen verarbeiten, Zusammenhänge sichtbar machen, Optionen generieren und ihre Konsequenzen simulieren. Sie kann Prioritäten berechnen, Abweichungen erkennen und operative Prozesse stabilisieren. In all diesen Bereichen erweitert sie die Handlungsfähigkeit und Effizienz von Organisationen erheblich. Sie erhöht die Reichweite ihrer Beobachtung und die Geschwindigkeit ihrer Reaktion.

Doch genau dort, wo diese Stärke am größten ist, wird ihre Grenze sichtbar. Denn all diese Leistungen setzen etwas voraus, das KI selbst nicht bereitstellen kann: eine Bestimmung dessen, was überhaupt relevant ist, was als Ziel gilt und nach welchen Kriterien bewertet werden soll. Diese Unterscheidung markiert die eigentliche Grenze der Delegation. Diese verläuft nicht zwischen einfachen und komplexen Entscheidungen, auch nicht zwischen operativen und strategischen. Sie verläuft zwischen dem, was sich aus gegebenen Prämissen ableiten lässt, und dem, wie diese Prämissen überhaupt erst zustandekommen.

In Organisationen zeigt sich diese Differenz oft unscheinbar. Eine KI kann beispielsweise verschiedene strategische Optionen berechnen, ihre Risiken bewerten und ihre Erträge prognostizieren. Sie kann sogar Empfehlungen aussprechen, die aus ihrer Perspektive konsistent und plausibel sind. Was sie nicht kann, ist zu entscheiden, welche dieser Optionen zur Organisation passt - nicht im Sinne von Marktlogik oder Effizienz, sondern im Sinne von Identität, Selbstverständnis und langfristiger Ausrichtung.

An dieser Stelle wird eine Unterscheidung hilfreich, die auf den ersten Blick technisch wirkt, in ihrer Konsequenz aber tief in das Wesen von Führung hineinreicht. Organisationen müssen zwei unterschiedliche Leistungen erbringen, um handlungsfähig zu bleiben. Sie müssen einerseits ihre Umwelt beobachten, Entwicklungen antizipieren und Optionen entwickeln. Und sie müssen andererseits festlegen, wofür sie stehen, welche Ziele sie in diesen Kontexten verfolgen und welche Grenzen sie sich selbst setzen. Die erste Leistung lässt sich durch die bereits mehrfach beschriebenen Operationen der KI massiv verstärken. In diesem Sinne wirkt KI wie ein Verstärker organisationaler Intelligenz. Die zweite Leistung entzieht sich dieser Logik. Die Festlegung von Zweck, Identität und normativen Grenzen lässt sich nicht aus Daten ableiten. Sie ist keine Funktion statistischer Wahrscheinlichkeit, sondern Entscheidung im eigentlichen Sinne. Sie verlangt eine Setzung, die nicht aus der Analyse hervorgeht, sondern ihr vorausgeht.

Genau hier liegt die Grenze: Künstliche Intelligenz kann die Zukunft berechnen helfen - aber sie kann weder den Zweck festlegen, dem diese Zukunft dient, noch den Sinn stiften, der sie legitimiert. Diese Grenze ist nicht immer leicht zu erkennen. Sie verschwimmt insbesondere dort, wo KI nicht nur analysiert, sondern auch empfiehlt. Je überzeugender die Vorschläge, je konsistenter die Begründungen und je klarer die prognostizierten Ergebnisse, desto größer die Versuchung, diese Empfehlungen als Entscheidungen zu behandeln. Was sich wie eine rationale Notwendigkeit präsentiert, erscheint dann nicht mehr als Option unter anderen, sondern als nahezu zwingende Wahl, und damit als Nicht-Entscheidung. Wenn etwas als faktisch richtig erkannt ist, ist nicht mehr zu entscheiden. Sondern zu tun.

Führung auf der Metaebene

Die Beteiligung von KI verstärkt das Risiko, dass strategische Optionen nicht mehr an einem normativen Maßstab gemessen werden, sondern an ihrer rechnerischen Plausibilität. Die Frage, ob eine Organisation einen bestimmten Weg gehen will, tritt tendenziell hinter die Frage zurück, ob dieser Weg der effizienteste ist.

Um dieses Risiko kontrollieren zu können, müssen zwei grundlegende Führungsfragen beantwortet werden. Erstens: Auf welcher Grundlage bestimmen wir überhaupt, was als nutzbares, sinnvolles und verwertbares Ergebnis einer Beteiligung von KI gilt? Und, wo KI alternative Empfehlungen zur Verfügung stellt: Welches ist die Option, die der Aufgabe und den übergeordneten Zwecken und Zielen der Organisation am ehesten entspricht? Zweitens: Welche Aufgaben und Entscheidungen dürfen überhaupt delegiert werden und welche nicht? Wo also ist Automatisierung sinnvoll, wo muss sie begrenzt und eingehegt werden. In dieser Frage bleibt menschliche Urteilskraft, die rahmensetzende sinnvolle menschliche Kontrolle unverzichtbar.

Diese Festlegung ist keine technische Entscheidung. Sondern eine normative. Sie betrifft die Identität der Organisation ebenso wie ihre Risikobereitschaft und ihr Verständnis von Verantwortung. Von dieser Entscheidung hängt ab, ob eine Organisation ihre Handlungsfähigkeit erweitert - oder ob sie beginnt, sich von ihren eigenen Entscheidungsgrundlagen zu entfernen. Entscheidungen dieser Art treten selten als einzelne, klar markierte Akte hervor. Und doch sind sie von erheblicher Tragweite. Denn sie bestimmen nicht nur das Ergebnis eines Entscheidungsprozesses, sondern die Bedingungen, unter denen Ergebnisse überhaupt zustande kommen. Die wirksamsten Führungsentscheidungen sind oft jene, die nicht als Entscheidungen erscheinen.

Dies verändert auch den Charakter von Verantwortung. Wer operative Entscheidungen trifft, kann ihre Folgen relativ direkt beobachten. Die Organisation kann die Verantwortung für diese Folgen einer Person zuschreiben. Wer hingegen die Architektur von Entscheidungsprozessen gestaltet, wirkt indirekter. Die Konsequenzen zeigen sich zeitverzögert, verteilt über viele Einzelentscheidungen hinweg und oft erst in der Kumulation ihrer Effekte. Führung wird dadurch weniger sichtbar - und doch wirkt sie grundlegender. Führung hat nun zu entscheiden, unter welchen Bedingungen Unsicherheit bearbeitet wird. Sie muss explizit machen, was zuvor implizit blieb: die Kriterien, nach denen Optionen bewertet werden, die Annahmen, die in Modelle eingehen, und die Grenzen, die einem System gesetzt werden sollen. Muss ihre Erwägungen für Entscheidungen im Ungewissen überzeugend vertreten. Führung wird damit zunehmend Arbeit an Prämissen. Sie klärt, was als sinnvoll gilt, bevor entschieden wird. Sie definiert, was als Risiko akzeptabel ist, bevor Risiken berechnet werden. Und sie legt fest, wo Entscheidungsräume enden, bevor sie ausgeschöpft werden.

Führung zeigt sich nicht mehr darin, die besten Entscheidungen zu treffen -

sondern darin, die richtigen Bedingungen für Entscheidungen zu schaffen.

Diese Form der Führung ist anspruchsvoller als ihre operative Managementvariante. Sie verlangt ein Denken in Zusammenhängen, in Rückkopplungen und in langfristigen Effekten. Und sie erfordert die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, die sich nicht aus Daten ableiten lassen. Dies setzt voraus, diese Daten überhaupt erst sprechen zu lassen.

Erkenntnis, Ordnung, Beziehung

Wenn sich Führung unter Bedingungen von KI auf die Gestaltung von Entscheidungsbedingungen verlagert, stellt sich die Frage, worin sich diese Gestaltung konkret zeigt. Woran lässt sich Führung erkennen, wenn sie weniger im sichtbaren Vollzug einzelner Entscheidungen liegt, als in den oft unscheinbaren Strukturen, die diesen Entscheidungen vorausgehen? Eine mögliche Antwort liegt in drei Dimensionen, die sich analytisch unterscheiden lassen, in der Praxis jedoch untrennbar miteinander verbunden sind: der Triade von Erkenntnis, Ordnung und Beziehung. In ihr verdichtet sich, was Führung in Organisationen ausmacht - gerade dort, wo technische Systeme immer größere Teile der Informationsverarbeitung übernehmen.

Künstliche Intelligenz erweitert die Möglichkeiten der Erkenntnis. Was sie jedoch nicht erzeugt, ist Sinn. Daten werden nicht von selbst bedeutsam. Die Zunahme der Menge und gegebenenfalls der Klarheit der von KI zur Verfügung gestellten Daten führt nicht zu einer Reduktion, sondern zu einer Steigerung des Bedarfs an Interpretation. Daten müssen ausgewählt, eingeordnet und auf einen Kontext bezogen werden, der ihnen Relevanz verleiht.

Je mehr die Organisation weiß,

desto mehr muss sie entscheiden, was dieses Wissen bedeutet.

Neben die Dimension der Erkenntnis tritt die der Ordnung. Organisationen benötigen Strukturen, um handlungsfähig zu bleiben. Sie müssen Prozesse stabilisieren, Abläufe koordinieren und divergierende Erwartungen in Einklang bringen, mindestens aber auf verlässliche Weise beantworten. Auch in diesem Zusammenhang wirkt KI als ein mächtiger Verstärker. Sie standardisiert Entscheidungen, reduziert Varianz und erhöht die Konsistenz von Abläufen. Was sich berechnen lässt, wird reproduzierbar - und damit kontrollierbar.

Doch genau in dieser Stärke liegt eine Spannung. Organisationen sind nicht nur auf Stabilität angewiesen, sondern auch auf Veränderungsfähigkeit. Sie müssen sich agil und robust zugleich aufstellen. Und sie müssen permanent lernen, sich anpassen und neue Möglichkeiten ihrer selbst in den Blick nehmen. Eine Ordnung, die ausschließlich auf Effizienz und Konsistenz ausgerichtet ist, gerät früher oder später an ihre Grenzen, weil sie Abweichung und Variation systematisch reduziert und ihre Anpassungsfähigkeit verliert.

Führung bewegt sich daher in einem Spannungsfeld. Sie setzt Regeln, stabilisiert Prozesse und sorgt für Verlässlichkeit. Gleichzeitig muss sie diese Ordnung immer wieder irritieren, um Entwicklung zu ermöglichen. Sie schafft Räume, in denen Abweichung erlaubt ist, in denen neue Wege ausprobiert werden können und in denen nicht jede Entscheidung sofort auf Effizienz hin optimiert wird.

Ohne Ordnung keine Effizienz -

ohne Störung keine Entwicklung.

Organisationen sind soziale Systeme, die auf Vertrauen, Anschlussfähigkeit und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit angewiesen sind: auf Beziehung. Kommunikation allein reicht dafür nicht aus. Es braucht eine Qualität der Beziehung, die über den Austausch von Informationen hinausgeht: die Erfahrung, sich aufeinander verlassen zu können, Konflikte austragen zu dürfen und gemeinsam Verantwortung zu tragen. Künstliche Intelligenz kann Kommunikation unterstützen, beschleunigen und strukturieren. Sie kann Informationen bereitstellen, Zusammenhänge erklären und Abstimmungen erleichtern. Was sie nicht kann, ist die Herstellung von Beziehung im sozialen Sinne. Vertrauen entsteht nicht durch Daten, sondern durch Erfahrung. Es entwickelt sich in der Interaktion von Menschen, nicht bei der Verarbeitung von Informationen. Je stärker Organisationen auf KI-gestützte Kommunikation setzen, desto größer wird die Versuchung, direkte Interaktion zu reduzieren. Abstimmungen werden effizienter, Prozesse laufen reibungsloser, Entscheidungen werden schneller getroffen. Gleichzeitig kann die soziale Substanz erodieren, die diese Prozesse langfristig trägt.

Organisationen können effizient funktionieren -

und dabei ihre soziale Substanz verlieren.

Führung hat in diesem Kontext die Aufgabe, diese Substanz zu sichern. Sie schafft Räume für Austausch, ermöglicht Reflexion und Kritik und hält Spannungen aus, die sich nicht auflösen lassen. Sie sorgt dafür, dass Vertrauen entstehen kann - nicht als Nebenprodukt funktionierender Prozesse, sondern als Voraussetzung ihrer Stabilität.

Erkenntnis, Ordnung und Beziehung lassen sich analytisch trennen, in der Praxis sind sie unauflöslich miteinander verbunden. Jede Entscheidung über Daten ist zugleich eine Entscheidung über Ordnung. Jede Regel beeinflusst Beziehungen. Jede Veränderung in der Beziehung verändert, was als relevant erkannt wird. Führung besteht darin, diese Wechselwirkungen wahrzunehmen und in ein Gleichgewicht zu bringen, das nie stabil ist, sondern immer wieder neu hergestellt werden muss.





III. FÜHRUNG IN KI-GEPRÄGTEN ORGANISATIONEN

Sechs Handlungsfelder

Tatsächlich zeigen sich die beschriebenen KI-getriebenen Transformationen zunehmend und sehr konkret im Alltag von Organisationen. Und ebenso konkret wird Führung durch sie herausgefordert. Wir wollen exemplarisch auf sechs Handlungsfelder von Führung schauen:



Sichtbarkeit von KI-Nutzung

In vielen Organisationen wird KI längst eingesetzt, ohne dass dies offen thematisiert wird. Texte werden generiert, Analysen vorbereitet, Entscheidungen unterstützt - aber oft im Verborgenen. Nicht, weil es verboten wäre, sondern weil Unsicherheit besteht: über Erwartungen, über Bewertung, über mögliche Konsequenzen. Die Folge ist eine fragmentierte Praxis. Jeder nutzt KI für sich, Erfahrungen werden nicht geteilt, Fehler nicht sichtbar gemacht, Lernprozesse bleiben individuell.

Führung steht hier vor einer einfachen, aber anspruchsvollen Aufgabe: Sie muss KI-Nutzung besprechbar machen. Nicht im Sinne von Kontrolle, sondern im Sinne von gemeinsamer Reflexion. Es geht darum, Räume zu schaffen, in denen offen darüber gesprochen werden kann, wie KI eingesetzt wird, wo sie hilfreich ist und wo nicht, welche Fehler passieren und was daraus gelernt werden kann.

Nicht die Nutzung von KI ist riskant

- sondern deren Unsichtbarkeit.



Regeln

In vielen Organisationen existieren bereits Leitlinien für den Umgang mit KI: Anforderungen an Transparenz, Vorgaben zur Überprüfung von Ergebnissen, Prinzipien wie "Human in the Loop". Doch zwischen formulierten Regeln und gelebter Praxis entsteht oft eine Lücke. Unter Zeitdruck werden Vorschläge übernommen, Prüfungen verkürzt, Vorgaben umgangen. Was als Schutz gedacht war, wird zur Formalität.

Führung kann sich nicht darauf beschränken, Regeln zu formulieren. Sie muss deren Anwendung beobachten, ihre Umsetzbarkeit prüfen und ihre Einhaltung sichern. Vor allem aber muss sie verstehen, warum Regeln nicht eingehalten werden. Häufig liegt die Ursache nicht im mangelnden Willen, sondern in paradoxen Anforderungen: Geschwindigkeit versus Sorgfalt, Effizienz versus Kontrolle. Eine Regel, die unter realen Bedingungen nicht tragfähig ist, bleibt eine Absicht.

Eine Regel, die nicht gelebt wird, ist keine Regel

- sie ist ein Wunsch.



Effizienz

KI hat die Tendenz zur Verstärkung bestehender Muster. Systeme orientieren sich an dem, was sich bewährt hat. Sie reproduzieren erfolgreiche Formulierungen, bewährte Strukturen, etablierte Lösungswege. Das führt zu einer hohen Qualität im Bestehenden - und gleichzeitig zu einer schleichenden Vereinheitlichung. Unterschiede verschwinden, Varianten werden seltener, neue Ansätze entstehen kaum noch.

Auch hier zeigt sich wiederum eine paradoxe Aufgabe für Führung. Sie muss die Effizienzgewinne nutzen, die durch Standardisierung entstehen - und zugleich Räume schaffen, in denen diese Standardisierung bewusst unterlaufen wird.

Entwicklung entsteht nicht aus der Perfektion des Bestehenden,

sondern aus der Abweichung davon.



Klärung von Zielen

KI kann Optionen berechnen, Strategien simulieren und deren Konsequenzen bewerten. Sie kann zeigen, welcher Weg den höchsten Ertrag verspricht oder das geringste Risiko birgt. Doch diese Berechnungen beantworten nicht die Frage, ob dieser Weg auch der richtige ist. Sie setzen voraus, dass bereits feststeht, was als Erfolg gilt.

Führung wird hier in einer ihrer grundlegendsten Aufgaben gefordert: der Klärung dessen, was gewollt ist. Nicht im Sinne einer abstrakten Vision ("Purpose"), sondern als konkrete Entscheidung darüber, welche Ziele verfolgt werden sollen und welche nicht. Die beste Option ist nicht automatisch die richtige. Sie ist es nur im Licht eines Maßstabs, der nicht aus der Berechnung selbst hervorgeht.



Einsatz von Ressourcen

KI wird häufig unter Effizienzgesichtspunkten eingeführt: schneller, günstiger, präziser. Was dabei leicht übersehen wird, sind die indirekten Kosten. Systeme benötigen Daten, müssen gepflegt, angepasst und überwacht werden. Sie verändern Arbeitsprozesse, verschieben Verantwortlichkeiten und beeinflussen die Erfahrung von Autonomie und Kompetenz. Mitarbeitende verlieren Entscheidungsspielräume oder verändern ihre Rolle, ohne dass dies explizit gestaltet wird. Mitarbeitende erleben sich als ersetzbar, KI übernimmt ihre Aufgaben. Existenzangst greift um sich.

Führung muss den Einsatz von KI daher als strategische Entscheidung begreifen, nicht als technische. Sie entscheidet, wo KI eingesetzt wird, wo bewusst darauf verzichtet wird und welche Nebenwirkungen akzeptiert werden. Was an Effizienz gewinnt, kann an Substanz verlieren. KI verstärkt den Bedarf an strategischer Personalentwicklung.



Kritisierbarkeit

KI erzeugt Ergebnisse, die konsistent, plausibel und oft überzeugend sind. Gerade darin liegt ihre Stärke - und ihre Gefahr. Denn was konsistent erscheint, wird leicht als richtig akzeptiert. Verzerrungen, die in Daten oder Modellen enthalten sind, bleiben unsichtbar, weil sie sich nicht als Fehler zeigen. KI wird eine vermeintliche Neutralität zugeschrieben. Sie ist aber nicht neutral.

Führung hat hier die Aufgabe, eine Form der Aufmerksamkeit zu sichern, die über technische Kompetenz hinausgeht. Es muss möglich sein, in die Algorithmen eingeschriebene Annahmen, Werte und statistische Verzerrungen der Wirklichkeit offenzulegen und Entscheidungen zu kontextualisieren. Es geht nicht darum, der KI zu misstrauen, sondern darum, ihr nicht eine Autorität zuzuschreiben, die sie nicht besitzt.

KI erzeugt Antworten -

Führung hält die Fragen offen.



Diese sechs Felder sind keine isolierten Aufgaben. Sie beschreiben unterschiedliche Perspektiven auf ein und dieselbe Herausforderung: die Gestaltung des Umgangs mit KI als Teil der Führung selbst.

Fünf Leitthesen für Führung mit KI

Die bisherigen Überlegungen lassen sich zusammenfassend auf wenige zentrale Aussagen verdichten. Sie beschreiben nicht einzelne Aspekte, sondern die strukturelle Transformation von Führung durch die Beteiligung von künstlicher Intelligenz.

Erstens: Führung verschiebt sich unter den Bedingungen von KI auf die Metaebene. Führung entscheidet nicht mehr primär, was getan wird, sondern unter welchen Bedingungen entschieden wird.

Zweitens: Wo Maschinen mitdenken, entscheidet Führung darüber, was überhaupt zur Entscheidung steht. Nicht alles, was KI kann, kann und darf an KI delegiert werden.

Drittens: KI-Governance bedeutet Steuerung von Regelkreisen. Systeme operieren in Rückkopplungen, verstärken Muster und stabilisieren damit Prozesse. Führung gestaltet die Bedingungen dieser Dynamiken.

Viertens: Effizienz ist kein ausreichendes Führungsziel. Was sich optimal berechnen lässt, ist nicht automatisch das, was Organisationen langfristig trägt.

Fünftens: Werte werden technisch wirksam und sollen technisch wirksam werden. Führung macht sie sichtbar, verhandelbar und stellt sie zur Diskussion.

Führen in Zeiten von KI bedeutet Maximierung der Varianz von Selbstwahrnehmung und Umweltwahrnehmung - eben durch die gezielte Nutzung von KI - und zugleich die konsistente und nachhaltige Begrenzung des Raums des Entscheidbaren. Diese Begrenzung ist keine Einschränkung von Handlungsfähigkeit. Sie ist ihre Voraussetzung. Ohne sie verliert sich die Organisation in der Ausweitung ihrer eigenen Möglichkeiten. Führung schafft Orientierung, indem sie festlegt, was nicht zur Disposition steht - auch dann, wenn es faktisch möglich wäre.

Je mehr KI den Möglichkeitsraum erweitert,

desto mehr wird Führung zur Kunst der Begrenzung.

Was beim Menschen bleibt

KI ist sehr gut darin, Fragen zu beantworten, auf die es eindeutige Antworten gibt - oder zumindest eine bessere und eine schlechtere. Welcher Kredit wird zurückgezahlt? Welche Route ist schneller? Welches Produkt kauft dieser Kunde wahrscheinlich?

Aber die wirklich wichtigen Entscheidungen in Unternehmen und im Leben sehen anders aus. Dort gibt es keine Antwort, die man nur gut genug berechnen müsste. Dort stehen Werte gegeneinander, die sich nicht berechnen oder gegeneinander aufrechnen lassen. Sicherheit gegen Freiheit. Effizienz gegen Würde. Kurzfristiger Erfolg gegen langfristige Verantwortung.

Solche Entscheidungen kann man nicht delegieren - weder an eine Maschine, noch an ein Framework oder an eine Methode. Man muss sie aushalten. Muss sich dem Widerspruch stellen, wissend, dass er sich nicht auflöst. Und muss dann trotzdem handeln - nicht, weil man sicher wäre, dass die Entscheidung richtig ist, sondern weil man bereit ist, für die Konsequenzen einzustehen.

Genau das ist Führung. Nicht die Fähigkeit, die richtige Antwort zu kennen, sondern die Bereitschaft, zu handeln, obwohl man sie nicht kennt.

Je mehr KI die berechenbaren Fragen übernimmt, desto deutlicher wird: Was am Ende beim Menschen bleibt, ist nicht der leichtere Teil. Es ist der schwierigste. Und der menschlichste.



