Zukunftsbuch 2025 - die Auswahl Die Bücher des Jahres ausgewählt von pro zukunft und changeX Auswahl und Texte: Katharina Kiening (pro zukunft) und Winfried Kretschmer (changeX) Die inspirierendsten Bücher des zurückliegenden Jahres. Ausgewählt von pro zukunft und changeX: Sachbücher, die gesellschaftliche Entwicklungen kritisch reflektieren und neue Zukunftsperspektiven eröffnen. Bücher für zukunftsweisendes Denken. Bücher, die helfen, die Welt im kommenden Jahr 2026 zu verstehen. Hier die Auswahl mit unserer Begründung.

Jedes Jahr stellen wir im Dezember besonders inspirierende und spannende Sachbücher vor, die im ablaufenden Jahr auf unserem Büchertisch gelandet sind. In guter Tradition gemeinsam mit pro zukunft, dem Buchmagazin der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen in Salzburg. Ziel unserer Kooperation ist dabei: die Perspektivenvielfalt erhöhen, indem wir unsere Sichtweisen zusammenwerfen. In diesem Jahr sind es ganze zwölf Titel geworden, also keine Top Ten, auch nicht die mehrfach erprobte 11er-Liste, obwohl diese ihren eigenen Charme hat.

Dieses Mal pendelte sich unser Selektionsprozess schnell auf eine breitere Auswahl ein, und mit den gewählten zwölf Titeln haben wir es dann auch dabei belassen. Die Zusammenstellung dieser Bestenliste erfolgte in einem mehrstufigen, sorgfältig kuratierten Verfahren. Zunächst brachten wir in einer ersten Runde unabhängig voneinander insgesamt 24 Titel ein. In mehreren gemeinsamen Durchgängen wurde diese Auswahl dann systematisch verdichtet. Die Liste ist das Ergebnis intensiver Lektüre, sorgfältiger Abwägung und gemeinsamer Diskussion, getragen von hohem Zeitaufwand, Sorgfalt und Engagement.

Hier ist unsere Auswahl der - unserer Ansicht nach - wichtigsten Titel der Zukunftsliteratur im Jahr 2025. Sortiert sind die Titel dieses Mal alphabetisch nach dem Namen von Autorinnen und Autoren, nicht vom Abstrakten hin zum Konkreten oder nach (gefühlter) Wichtigkeit wie in den vergangenen Jahren.



Hier die Autorinnen und Autoren mit ihren Büchern:

Prägnante Analyse neuer antidemokratischer Dynamiken

Die Literatursoziologin Carolin Amlinger und der Soziologe Oliver Nachtwey zeigen, wie enttäuschte Versprechen und gesellschaftliche Blockaden Menschen in autoritäre, destruktive Haltungen treiben. Eine prägnante Analyse neuer antidemokratischer Dynamiken - zentral für das Verständnis politischer Zukunftsrisiken.

Carolin Amlinger, Oliver Nachtwey: Zerstörungslust. Elemente des demokratischen Faschismus. Suhrkamp Verlag, Berlin 2025, 464 Seiten, 30 Euro (D), ISBN 978-3-518-43266-2

Blick für philosophische Vielfalt

Der Philosoph Julian Baggini führt in globale Denktraditionen ein und macht deutlich, wie unterschiedliche Kulturen grundlegende Fragen des Lebens verschieden beantworten. Das Buch öffnet den Blick für philosophische Vielfalt und erweitert Zukunftsperspektiven durch interkulturelles und multiperspektivisches Denken.

Julian Baggini: Wie die Welt denkt. Eine globale Geschichte der Philosophie, übersetzt von Frank Lachmann, Karin Schuler und Thomas Stauder. Verlag C.H.Beck, München 2025, 442 Seiten, 34 Euro (D), ISBN 978-3-406-83094-5

Dringlichkeit nachhaltiger Stabilisierung

Der Soziologe Emanuel Deutschmann zeigt, wie exponentielle Wachstumsdynamiken in zentralen Zukunftsfeldern syndromartig verknüpft sind und die globale Gesellschaft in ein zukunftsgefährdendes Desaster treiben. Das Buch macht die Dringlichkeit nachhaltiger Stabilisierung sichtbar - ein zentraler Zukunftskonflikt unserer Zeit.

Emanuel Deutschmann: Die Exponentialgesellschaft. Vom Ende des Wachstums zur Stabilisierung der Welt. Suhrkamp Verlag, Berlin 2025, 442 Seiten, 32 Euro (D), ISBN 978-3-518-43223-5

Neue Zukunftsbilder jenseits der Angst

Die Politologin und Science-Fiction-Expertin Isabella Hermann beschreibt Anti-Dystopien als Erzählform, die Hoffnung und Wandel in Krisenzeiten möglich macht. Ihr Buch schafft Raum für neue Zukunftsbilder jenseits der Angst - inspirierend für gesellschaftliche Transformation.

Isabella Hermann: Zukunft ohne Angst. Wie Anti-Dystopien neue Perspektiven eröffnen. oekom Verlag, München 2025, 120 Seiten, 19 Euro (D), ISBN 978-3-98726-151-0

Sorgearbeit neu bewerten

Emma Holten, feministische Aktivistin und Beraterin für Geschlechterpolitik, erklärt, wie die etablierte Wirtschaftswissenschaft fürsorgende Tätigkeiten nicht als Arbeit anerkannte, sie abwertete und so die Voraussetzungen schuf, dass diese Arbeit nicht gesehen und unter Wert vergütet wird. Ihr Buch zeigt, welche Folgen die Abwertung dieser Arbeit für Gesellschaft und Zukunft hat. Und verdeutlicht die Notwendigkeit, Sorgearbeit neu zu bewerten - ein entscheidendes Thema für soziale Nachhaltigkeit.

Emma Holten: Unter Wert. Warum Care-Arbeit seit Jahrhunderten nicht zählt, aus dem Dänischen von Marieke Heimburger. Verlag dtv, München 2025, 288 Seiten, 22 Euro (D), ISBN 978-3-423-28464-6

Beispiele praktischer Zukunftsinnovationen

Das Autor:innen-Team des Katapult Verlags präsentiert vielfältige, weltweit erprobte Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen - anschaulich und eingängig vermittelt. Das Buch liefert inspirierende Beispiele praktischer Zukunftsinnovationen und zeigt, wie Veränderung konkret aussehen kann.

Katapult: Werkzeugkasten der Zukunft. 150 innovative Ideen für eine bessere Welt. Katapult Verlag, Greifswald 2025, 192 Seiten, 24 Euro (D), ISBN 978-3-68972-006-3

Visionärer Impuls für ökologische Zukunftsgestaltung

Der Naturschriftsteller Robert Macfarlane fordert, Flüsse als Rechtssubjekte zu begreifen und radikal anders mit Ökosystemen umzugehen. Damit stellt er die Beziehung zwischen Mensch und Natur auf den Kopf - ein visionärer Impuls für ökologische Zukunftsgestaltung.

Robert Macfarlane: Sind Flüsse Lebewesen?, aus dem Englischen von Frank Sievers und Andreas Jandl. Ullstein Buchverlage, Berlin 2025, 416 Seiten, 29.99 Euro (D), ISBN 978-3-550202506

Rückkehr der Klassenfrage

Die Soziologin Nicole Mayer-Ahuja führt die Klassenfrage wieder in die Gesellschaftsanalyse ein. Das Buch benennt die Zukunft der Arbeit als zentrales Transformationsfeld, liefert konkrete Perspektiven für mehr Gerechtigkeit und zeigt Potenziale für Solidarität in der alltäglichen Arbeit auf.

Nicole Mayer-Ahuja: Klassengesellschaft akut. Warum Lohnarbeit spaltet - und wie es anders gehen kann. Verlag C.H.Beck, München 2025, 279 Seiten, 26 Euro (D), ISBN 978-3-406-83783-8

Wie empathischer Dialog gelingen kann

Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen analysiert, warum individuelles wie gesellschaftliches Zuhören scheitert und wie empathischer Dialog gelingen kann. Das Buch beschreibt gelingende Kommunikation als Schlüssel zur Konfliktlösung - essenziell für jede zukunftsfähige Demokratie.

Bernhard Pörksen: Zuhören. Die Kunst, sich der Welt zu öffnen. Hanser Verlag, München 2025, 336 Seiten, 24 Euro (D), ISBN 978-3-446-28138-7

Verlusterfahrungen in der Spätmoderne

Der Soziologe Andreas Reckwitz erklärt in seinem im Spätherbst 2024 erschienenen Buch, wie Verlusterfahrungen die Spätmoderne prägen und gesellschaftliche Dynamiken verschärfen. Ein theoretisch starker Schlüsseltext zum Verständnis kollektiven Verlusterlebens und einer tiefgreifenden Zukunftsverunsicherung.

Andreas Reckwitz: Verlust. Ein Grundproblem der Moderne. Suhrkamp Verlag, Berlin 2024, 463 Seiten, 32 Euro (D), ISBN 978-3-518-58822-2

Wie Zukunftsversprechen brüchig werden

Der Soziologe Philipp Staab beschreibt, wie die grüne Transformation des Kapitalismus an Legitimität verliert und Zukunftsversprechen brüchig werden. Eine prägnante Diagnose der aktuellen gesellschaftlichen Umbruchlage, zentral für Zukunftspolitik.

Philipp Staab: Systemkrise. Legitimationsprobleme im grünen Kapitalismus. Suhrkamp Verlag, Berlin 2025, 221 Seiten, 18 Euro (D), ISBN 978-3-518-12823-7

Was KI wirklich kann - und was nicht

Die Informatikprofessorin und KI-Expertin Katharina Zweig erklärt, was KI wirklich kann und was nicht. Ihr Buch zeigt, warum wir nicht blind auf Sprachmodelle vertrauen dürfen, es klärt über unsere technologische Zukunft auf und stärkt gesellschaftliche Urteilskraft im Umgang mit sogenannter Künstlicher Intelligenz.

Katharina Zweig: Weiß die KI, dass sie nichts weiß?. Wofür wir Chatbots und KI-Agenten nutzen sollten, wo sie sich irren und wo wir aufpassen müssen. Heyne Verlag, München 2025, 272 Seiten, 20 Euro (D), ISBN 978-3-453-21907-6

